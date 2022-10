Συνάντηση με τον Δρ. ‘Αντονι Φάουτσι, Διευθυντή του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων των ΗΠΑ και επικεφαλής Ιατρικό Σύμβουλο του Προέδρου των ΗΠΑ, είχε στην Ουάσιγκτον η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου.

«Χαίρομαι που γνώρισα τον Διευθυντή του NIAID, Δρ. ‘Αντονι Φάουτσι, μια από τις βασικές επιστημονικές φωνές στις πιο σκοτεινές εποχές της COVID-19. Συγχαρητήρια για μια λαμπρή καριέρα και ό,τι καλύτερο για το νέο κεφάλαιο. Ελπίζω να παραμείνετε ενεργός υπέρμαχος της παγκόσμιας υγείας στο μέλλον» ανέφερε η Ευρωπαία Επίτροπος με ανάρτησή της στο twitter.

