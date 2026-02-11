Συνάντηση Νετανιάχου – Τραμπ στον Λευκό Οίκο με «φόντο» τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν

«Διακριτικά» λίγο πριν από τις 18.00 (ώρα Ελλάδας) την Τετάρτη (11.02.2026) έφτασε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο, για τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σε αυτήν τη συνάντηση, που δεν θα είναι ανοιχτή για τους δημοσιογράφους, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναμένεται ότι θα επιχειρήσει να πείσει τον Ντόναλντ Τραμπ να ασκήσει τη μέγιστη δυνατή πίεση στο Ιράν, ούτως ώστε η Τεχεράνη να βάλει τέλος στο βαλλιστικό και το πυρηνικό της πρόγραμμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα σήμερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο για να επισημοποιήσει τη συμμετοχή του Ισραήλ στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ.

Πριν από την αναχώρησή του από το Ισραήλ, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ θα πρέπει να περιληφθεί το θέμα του τερματισμού του προγράμματος ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων και το πάγωμα, εκ μέρους της Τεχεράνης, της στήριξής της σε περιφερειακές οργανώσεις (Χεζμπολάχ, Χούθι…).

Υποστηρίζει επίσης ότι η ανάληψη στρατιωτικής δράσης είναι ο μοναδικός τρόπος για να επιλυθεί δια παντός το θέμα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το βράδυ της Τρίτης, στην Ουάσινγκτον, ο Νετανιάχου συναντήθηκε με τον απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του, τον Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι τον ενημέρωσαν για τον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, την περασμένη εβδομάδα.

Μιλώντας όμως στο τηλεοπτικό κανάλι Fox Business, o Τραμπ είπε την Τρίτη ότι «θα προτιμούσε να κάνει μια συμφωνία» με το Ιράν, προσθέτοντας ότι «οι Ιρανοί θα ήταν ηλίθιοι» αν αρνούνταν την προσφορά του.