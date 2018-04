Συνελήφθη ο «γυμνός ένοπλος» που σκότωσε τέσσερις ανθρώπους σε εστιατόριο στο Τενεσί

Ο Τράβις Ράινκινγκ, 29 ετών, «τέθηκε υπό κράτηση, συνελήφθη πριν από λίγα λεπτά» ανέφερε η αστυνομία με ανάρτησή της στο Twitter.

Σε βάρος του Ράινκινγκ είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονίες, αφού πυροβόλησε και σκότωσε τέσσερις πελάτες και εργαζόμενους σε ένα εστιατόριο στην κωμόπολη Άντιοκ, στα νοτιοανατολικά του Νάσβιλ, τα ξημερώματα της Κυριακής.

BREAKING: Travis Reinking, 29, of Morton, IL, is person of interest in Waffle House shooting. Vehicle the gunman arrived in is registered to him. Gunman last seen walking south on Murfreesboro Pike. He shed is coat and is nude. See Reinking? Pls call 615-862-8600 immediately. pic.twitter.com/duoWCo5fC0

