Συνελήφθη ο ράπερ D4vd για τη δολοφονία 14χρονης στο Λος Άντζελες – Βρέθηκε διαμελισμένη στο Tesla του

Στη σύλληψη του ράπερ D4vd για τη δολοφονία της 14χρονης Σελέστε Ρίβας προχώρησαν αστυνομικοί στο Λος Άντζελες. Ο τραγουδιστής συνελήφθη την Πέμπτη (16.04.2026) στο σπίτι του στην περιοχή Hollywood Hills και κρατείται χωρίς εγγύηση. Το ανήλικο κκορίτσι είχε δηλωθεί ως αγνοούμενο από την οικογένειά της τον Απρίλιο.

Η υπόθεση ξεκίνησε να ερευνάται από τον περασμένο Σεπτέμβριο όταν το διαμελισμένο σώμα της Ρίβας ανακαλύφθηκε στο πίσω μέρος μιας Tesla που ανήκε στον ράπερ D4vd. Έτσι ξεκίνησε η έρευνα για τη δολοφονία της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγο μετά την ανακάλυψη της σορού της 14χρονης, ο ράπερ ακύρωσε την περιοδεία του χωρίς να δηλώσει τίποτα περισσότερο ενώ την ίδια ώρα τα σενάρια έπαιρναν φωτιά καθώς στη δημοσιότητα έρχονταν φωτογραφίες του D4vd με την ανήλικη πριν την εξαφάνισή της.

Όπως είχε γίνει γνωστό τότε η διαμελισμένη σορός της 14χρονης βρέθηκε σε δύο διαφορετικές σακούλες μέσα στο Tesla. Στη μια ήταν το κεφάλι και ο κορμός της Ρίβας και στη δεύτερη άλλα μέρη του σώματός της.

Μετά τη σύλληψη του ράπερ, οι δικηγόροι του δήλωσαν: «Τα πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία σε αυτήν την υπόθεση θα δείξουν ότι ο Ντέιβιντ Μπερκ (όπως είναι το πραγματικό όνομα του D4vd) δεν δολοφόνησε την Σελέστε Ρίβας και δεν ήταν η αιτία θανάτου της. Δεν έχουμε παραλάβει κατηγορητήριο ούτε έχει έχει υποβληθεί μήνυση. Ο Ντέιβιντ έχει συλληφθεί μόνο ως ύποπτος. Θα υπερασπιστούμε σθεναρά την αθωότητά του»