Σύνοδος G20 στη σκιά του μποϊκοτάζ από τον Τραμπ και την ένταση για την Ουκρανία

Η πρώτη σύνοδος της G20 που διεξάγεται ποτέ στην αφρικανική ήπειρο, στη Νότια Αφρική, ξεκινάει μέσα σε βαρύ κλίμα: αρκετοί ηγέτες πρώτης γραμμής, όπως ο Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν ακύρωσαν τη συμμετοχή τους, ενώ οι διαπραγματεύσεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία και το σχέδιο ειρήνης που υποστηρίζει η Ουάσινγκτον φορτίζουν από την αρχή τις συνομιλίες.

Οι πρόεδροι των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας – Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ – βρίσκονται μεταξύ των μεγάλων απόντων από τη σύνοδο της G20 στη Νότια Αφρική, όπως επίσης οι ηγέτες του Μεξικού και της Αργεντινής.

Αμερικανικό μποϊκοτάζ που διχάζει τη σύνοδο

Ο Λευκός Οίκος επέλεξε να μποϊκοτάρει πλήρως τις εργασίες, κατηγορώντας την κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής ότι καταπιέζει τους λευκούς γαιοκτήμονες – μια κατηγορία που η Πρετόρια απορρίπτει κατηγορηματικά ως αβάσιμη.

Η απόφαση αυτή απομονώνει την Ουάσινγκτον τη στιγμή που η G20 προσπαθεί να παρουσιάσει ένα ελάχιστο μέτωπο ενότητας απέναντι στις παγκόσμιες κρίσεις.

Μια νοτιοαφρικανική προεδρία στραμμένη στην αλληλεγγύη και τη μετάβαση

Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, Σίριλ Ραμαφόζα, οικοδεσπότης της συνόδου, επιδιώκει να επικεντρώσει τις συζητήσεις στις προτεραιότητες της ηπείρου: ελάφρυνση του χρέους για τις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες, δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, υπεύθυνη χρήση στρατηγικών ορυκτών, δίκαιο μοίρασμα του βάρους για την προστασία του Κλίματος και επισιτιστική ασφάλεια. Ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που σκοντάφτει στο τεταμένο διεθνές περιβάλλον.

Την Παρασκευή (22.11.2025), ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε τα μέλη της G20 να «χρησιμοποιήσουν την επιρροή και τις φωνές τους» για να σταματήσουν τις συγκρούσεις που προκαλούν «θάνατο, καταστροφή και αποσταθεροποίηση σε ολόκληρο τον κόσμο». Σε μια περίοδο βαθιών διαιρέσεων, το μήνυμα ακούγεται ως κάλεσμα σε συλλογική ευθύνη.