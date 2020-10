Σύνοδος Κορυφής: Άφαντη ακόμα στο προσχέδιο η Τουρκία – Για βέτο της Κύπρου μιλάει το Reuters

Αποφασισμένη να ασκήσει βέτο είναι η Κύπρος στην Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ αν δεν υπάρχει στις αποφάσεις της αναφορά σε κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας.

Και σύμφωνα με όσα μεταδίδουν και Κυπριακά ΜΜΕ ακόμα δεν υπάρχει στο προσχέδιο συμπερασμάτων αναφορά στην Τουρκία. Πριν από λίγο η Deutsche Welle μετέδωσε ότι: Oι ηγέτες αναμένεται να καταστήσουν σαφές στην Τουρκία ότι η αναθέρμανση των σχέσεων με την ΕΕ προϋποθέτει την επίλυση όλων των ζητημάτων με την Ελλάδα και την Κύπρο. Ωστόσο δεν φαίνονται διατεθειμένοι να συναινέσουν στο αίτημα της Λευκωσίας για επιβολή κυρώσεων στην Άγκυρα.

