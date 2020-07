Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ κατέθεσε τη νέα συμβιβαστική πρόταση μήπως και καταφέρει να τελειώσει αυτή η μαραθώνια Σύνοδος Κορυφής.

Ο Σαρλ Μισέλ προβλέπει το ποσό των 390 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις επιχειρήσεις και 360 δισεκατομμύρια ευρώ για δάνεια, ενώ το συνολικό ποσό του Ταμείου Ανάκαμψης παραμένει στα 750 δισεκατομμύρια ευρώ.

Επίσης αυξάνονται οι επιστροφές εισφορών των χωρών που συνεισφέρουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή των χωρών του Βορρά ενώ ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός παραμένει στα 1,074 τρισ. ευρώ.

“Θα στείλω τη νέα πρόταση σε όλους τους αρχηγούς. Έχουμε εργαστεί πολύ σκληρά κι αυτή η πρόταση είναι αποτέλεσμα πολύ σκληρής δουλειάς όλων των ηγετών και των ομάδων τους. Ξέρω ότι τα τελευταία βήματα είναι πάντα τα πιο δύσκολα αλλά είμαι πεπεισμένος ότι μία συμφωνία είναι πιθανή”, σημείωσε ο Σαρλ Μισέλ σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

