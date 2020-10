Σύνοδος Κορυφής: Οι ηγέτες παρέδωσαν κινητά και τάμπλετ – Φόβοι για παρακολούθηση της ΜI6

Να παραδώσουν smartphones και tablets ζήτησε ο Σαρλ Μισέλ από τους ηγέτες της ΕΕ, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής, υπό τον φόβο… παρακολούθησης από την ΜI6, όπως μεταδίδουν ανταποκριτές διεθνών ΜΜΕ από τις Βρυξέλλες.

Οι συσκευές παραδόθηκαν από τους ηγέτες και τοποθετήθηκαν σε ερμάρια στον πέμπτο όροφο του κτιρίου Europa. Το κλειδί για κάθε ντουλάπι δόθηκε προσωπικά σε κάθε ηγέτη.

“Μπορούν να φύγουν, φυσικά, αν θέλουν να κάνουν επείγουσα τηλεφωνική κλήση. Αλλά δεν μπορούν να φέρουν ένα κινητό τηλέφωνο στο δωμάτιο όσο συνεχίζεται η συζήτηση για το Brexit “, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Politico.

Shhhh Charles Michel asks EU leaders to put away their phones and tablets to avoid leaks. Discussion on Brexit is still v much ongoing.