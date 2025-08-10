Συνομιλία Νετανιάχου – Τραμπ για τα σχέδια επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα

Τα νέα σχέδια του Ισραήλ για επίθεση στη Γάζα κυριάρχησαν στην τηλεφωνική συνομιλία του Μπέντζαμιν Νετανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή (10.08.2025).

Όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου συνομίλησε με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για την απόφαση του Ισραήλ να θέσει υπό τον απόλυτο έλεγχό του τη Γάζα.

«Οι δύο άνδρες συζήτησαν τα σχέδια του Ισραήλ να πάρει τον έλεγχο των εναπομεινάντων προπυργίων της Χαμάς στη Γάζα, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος, εξασφαλίζοντας την απελευθέρωση των ομήρων και νικώντας τη Χαμάς», ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου.