Συνομιλία Νετανιάχου – Τραμπ για τα σχέδια επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα

«Στόχος του Ισραήλ να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων, να νικήσει τη Χαμάς και να τερματιστεί ο πόλεμος»
Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου / REUTERS / Φωτογραφία Leah Millis

Τα νέα σχέδια του Ισραήλ για επίθεση στη Γάζα κυριάρχησαν στην τηλεφωνική συνομιλία του Μπέντζαμιν Νετανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή (10.08.2025).

Όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου συνομίλησε με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για την απόφαση του Ισραήλ να θέσει υπό τον απόλυτο έλεγχό του τη Γάζα.

«Οι δύο άνδρες συζήτησαν τα σχέδια του Ισραήλ να πάρει τον έλεγχο των εναπομεινάντων προπυργίων της Χαμάς στη Γάζα, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος, εξασφαλίζοντας την απελευθέρωση των ομήρων και νικώντας τη Χαμάς», ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου.

