Συντριβή αεροπλάνου των Red Arrows

Ασθενοφόρο κλήθηκε στη βάση της RAF στη βόρεια Ουαλία μετά τη συντριβή αεροπλάνου του σμήνους Red Arrows. Η RAF δήλωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για το συμβάν χωρίς ωσόσο να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Μάρτυρας δήλωσε στην Daily Post ότι είδε τον πιλότο να εγκαταλείπει αεροπλάνο πριν από τη συντριβή. Χρησιμοποίησε το σύστημα εκτίναξης πριν να είναι αργά.

We are aware of an incident today at RAF Valley involving a Hawk aircraft. We are investigating the incident.

— Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 20, 2018