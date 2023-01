Εντοπίστηκαν τα δύο μαύρα κουτιά από το αεροσκάφος που συνετρίβη στο Νεπάλ την Κυριακή (15.01.2023), με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 68 άνθρωποι. Πρόκειται για το δυστύχημα με τον δεύτερο βαρύτερο απολογισμό στην ιστορία της χώρας, ενώ σήμερα κηρύχθηκε εθνικό πένθος.

Στο αεροσκάφος που συνετρίβη την Κυριακή (15.01.2023) παρότι ο καιρός ήταν καλός, επέβαιναν 57 υπήκοοι Νεπάλ, 5 υπήκοοι Ινδίας, 4 υπήκοοι Ρωσίας, 2 υπήκοοι Νότιας Κορέας και από 1 της Αργεντινής, της Ιρλανδίας, της Αυστραλίας και της Γαλλίας. Σύμφωνα μάλιστα με αξιωματούχο του αεροδρομίου της πρωτεύουσας Κατμαντού, βρέθηκε το σύστημα καταγραφής φωνής από το πιλοτήριο, καθώς και το σύστημα καταγραφής στοιχείων της πτήσης.

Το αεροσκάφος ATR 72 της εταιρείας Yeti Airlines συνετρίβη περί τις 11:00 (τοπική ώρα· 07:15 ώρα Ελλάδας) και πήρε φωτιά. Οι αρχές δημιούργησαν επιτροπή η οποία θα ερευνήσει το αεροπορικό δυστύχημα και θα προτείνει μέτρα για την αποφυγή της επανάληψης ανάλογων τραγωδιών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το ζητούμενο της σημερινής επιχείρησης, που διακόπηκε χθες λόγω του σκότους, είναι να ανασυρθούν τα πτώματα πέντε θυμάτων, καθώς και να εξακριβωθεί η τύχη των υπολοίπων. 63 πτώματα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Θα παραδοθούν στις οικογένειές τους μετά την ταυτοποίηση και τη νεκροψία-νεκροτομή.

Σε εικόνες που μεταδόθηκαν από την τοπική τηλεόραση διακρίνεται πυκνός μαύρος καπνός να υψώνεται πάνω από το σημείο της συντριβής, καθώς διασώστες και κάτοικοι της περιοχής είναι συγκεντρωμένοι γύρω από τα συντρίμμια του αεροσκάφους.

Δείτε βίντεο:

BREAKING: Yeti Airlines plane carrying more than 70 people crashes in Pokhara, Nepal pic.twitter.com/iUMQ4N16sE

Στα social media κυκλοφόρησε και το παρακάτω βίντεο, το οποίο φέρεται να παρουσιάζει τα τελευταία δευτερόλεπτα πτήσης του αεροσκάφους:

Video of what seems to be moments before the crash of Yeti Airlines🇳🇵 ATR72 carrying 72 passengers near Pokhara Airport#aerowanderer #aviation #avgeek #nepal #yetiairlines pic.twitter.com/hk12Edlvpf