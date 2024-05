Συντριβή μαχητικού F-35 στις ΗΠΑ – Συγκλονιστικά πλάνα από τα φλεγόμενα συντρίμμια

Stealth μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-35B συνετρίβη χθες Τρίτη 28 Μαΐου 2024, στην Αλμπουκέρκη, την μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας Νέο Μεξικό.

Ο πιλότος κατάφερε να κάνει εγκαίρως χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματος και εγκατέλειψε επιτυχώς το μαχητικό αεροσκάφος, ωστόσο όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο ίδιος τραυματίστηκε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο κεντρικό νοσοκομείο της πολιτείας για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση της υγείας του.

Οι συνθήκες και τα αίτια της συντριβής του F-35B – που υπάγεται στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ (USMC) – βρίσκονται υπό διερεύνηση, ενώ έγινε γνωστό ότι το stealth μαχητικό αεροσκάφος πέμπτης γενιάς είχε απογειωθεί από το διεθνές αεροδρόμιο της Αλμπουκέρκης με κατεύθυνση την βάση Αεροπορίας Ναυτικού στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας με τελικό προορισμό την αεροπορική βάση Έντουαρντς στην Καλιφόρνια.

This was the aftermath of a US F-35B jet crash in New Mexico



The pilot sustained serious injuries and was taken to hospital. The plane was a development model of the fighter jet, which was being delivered by Lockheed Martin pic.twitter.com/D6lu85Zppu