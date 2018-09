Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για την τύχη των επιβαινόντων, μετά την συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους.

Την είδηση μεταδίδει το Russia Today και αναφέρει ότι το στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη μόλις πέντε μίλια έξω από την στρατιωτική βάση Beaufort Marine Corps Air Station (MCAS).

Την είδηση επιβεβαιώνουν και τοπικές Αρχές. Όπως προαναφέραμε, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν θύματα.

Σε αυτή την στρατιωτική βάση «ανήκουν» πέντε μοίρες F/A-18 Hornets και μία F-35B.

Το τοπικό γραφείο του Σερίφη ανακοίνωσε πως η συντριβή σημειώθηκε στις 11:45 το πρωί (σ.σ. τοπική ώρα). Άμεσα έσπευσαν στο σημείο μονάδες των πρώτων βοηθειών.

Ένας χρήστης του Twitter έχει ήδη δημοσιεύσει μια φωτογραφία, η οποία όπως υποστηρίζει δείχνει τους καπνούς μετά την συντριβή.

Δείτε την ανάρτηση

Military plane crash in Beaufort near Joe Allen Drive area. Appears to have crashed on a bluff/island owned by Clarendon Plantations. Not usually many people over there. Praying for the safety of all involved! pic.twitter.com/dM5a8v2lg1

— 𝑺𝒂𝒎 𝑹𝒊𝒄𝒉𝒂𝒓𝒅𝒔𝒐𝒏 (@SamRichardsonAM) September 28, 2018