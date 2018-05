«Ναι, μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε. Ήταν ένα (αεροσκάφος) της Εθνικής Φρουράς της Πολεμικής Αεροπορίας. Μόνο αυτό γνωρίζουμε», δήλωσε ερωτηθείς από το ρωσικό πρακτορείο ο εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα Αμερικανικά ΜΜΕ, υπάρχουν 2 νεκροί. Ωστόσο δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ανακοίνωση ακόμα.

Όπως είναι φυσικό οι γύρω δρόμοι έχουν κλείσει, ενώ υπάρχει και μεγάλη καθυστέρηση στις πτήσεις στο αεροδρόμιο.

Huge smoke plume near @fly_SAV. View from Tanger Outlets in Pooler. Trying to confirm what this is. pic.twitter.com/Httr7QG1nH

— Minh Phan (@WXMinh) 2 Μαΐου 2018