Συρία: 11 νεκροί από την εισβολή του τουρκικού στρατού

Η στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσε η Τουρκία στη Συρία και φέρει την ονομασία «Πηγή Ειρήνης» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 8 αμάχων, σκοτώθηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια της τουρκικής επίθεσης ενάντια στις κουρδικές δυνάμεις στη βορειοανατολική Συρία, ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (OSDH).

Μεταξύ των θυμάτων, δύο σκοτώθηκαν από πυρά πυροβολικού ενάντια στην πόλη Καμισλί, μια πόλη ο πληθυσμός της οποίας είναι κυρίως Κούρδοι, ανέφερε το Παρατηρητήριο.

Ο Μαρβάν Καμισλό, στρατιωτικός αξιωματούχος των SDF και αρμόδιος για την υπηρεσία τύπου, τόνισε πως μαίνονται συγκρούσεις μεταξύ των κουρδικών δυνάμεων των SDF στη βορειοανατολική Συρία και τουρκικών δυνάμεων κατά μήκος των συρο-τουρκικών συνόρων.

«Οι συγκρούσεις μαίνονται κατά μήκος σχεδόν όλης της συνοριακής γραμμής. Οι SDF απαντούν», τόνισε ο Καμισλό στο Reuters.

Ο εκπρόσωπος των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων Μουσταφά Μπαλί με tweet του είπε πως ο τουρκικός στρατός βομβάρδισε την πόλη Κομπάνι στη βορειοανατολική Συρία.

Όπως μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, τουρκικά μαχητικά F-16 κατέστρεψαν θέσεις Κούρδων μαχητών (YPG/PKK) σε βάθος 30 χλμ ανατολικά του Ευφράτη.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας τόνισε στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik ότι τουρκικά στρατεύματα εισήλθαν στην συριακή μεθοριακή πόλη Τελ Αμπιάντ και συγκρούονται με μαχητές των SDF.

Η επιχείρηση ξεκίνησε σήμερα, όπως σας ενημέρωσε το Newsit.gr. Από αέρος αλλά και με βολές του πυροβολικού οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις βάλουν εναντίον θέσεων των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, που ελέγχονται από τους Κούρδους, ενώ η Συρία απαντά με ρουκέτες εναντίον τουρκικών θέσεων. Οι πρώτες, μάλιστα, οργισμένες αντιδράσεις ήδη άρχισαν να εκδηλώνονται.

Η επιχείρηση ξεκίνησε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, όπως διθυραμβικά ανακοίνωσε μέσω Twitter ο ίδιος ο Ταγίπ Ερντογάν.

«Η επιχείρηση «Πηγή της Ειρήνης» θα εξουδετερώσει τις τρομοκρατικές απειλές εναντίον της Τουρκίας και θα οδηγήσει στην δημιουργία ζώνης ασφαλείας, επιτρέποντας την επιστροφή των Σύρων προσφύγων στα σπίτια τους», έγραψε ο Ερντογάν.

#OperationPeaceSpring will neutralize terror threats against Turkey and lead to the establishment of a safe zone, facilitating the return of Syrian refugees to their homes.

We will preserve Syria’s territorial integrity and liberate local communities from terrorists.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 9, 2019