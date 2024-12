Συρία: Αιματηρές μάχες μεταξύ Κούρδων και καθεστωτικών δυνάμεων του Άσαντ στην επαρχία Ντέιρ Εζόρ

Δεν έχουν τέλος οι αιματηρές συγκρούσεις στη Συρία, μετά την αιφνιδιαστική επίθεση που εξαπέλυσαν, στις 27 Νοεμβρίου 2024, οι αντικαθεστωτικές δυνάμεις υπό την ηγεσία της ριζοσπαστικής ισλαμιστικής οργάνωση Χάγιατ Ταχρίρ αλ-Σαμ, με τα στρατεύματα του Άσαντ να βρίσκονται «με την πλάτη στον τοίχο».

Τις τελευταίες ώρες, οι κουρδικές δυνάμεις στην ανατολική Συρία έχουν εμπλακεί σε σκληρές μάχες με τις καθεστωτικές δυνάμεις του Άσαντ και το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε σήμερα (04.12.2024) ότι έχασαν την ζωή τους συνολικά 16 άνθρωποι.

Η επαρχία Ντέιρ Εζόρ, στο ανατολικό άκρο της Συρίας, είναι χωρισμένη ανάμεσα στις κυβερνητικές δυνάμεις του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, που κατέχουν τη δυτική όχθη του ποταμού Ευφράτη, και τους τοπικούς μαχητές, που συνδέονται με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), στις οποίες κυριαρχούν οι Κούρδοι, και ελέγχουν την ανατολική όχθη.

Σήμερα επικρατούσε μια «επισφαλής ηρεμία» μετά την απώθηση, από τις κυβερνητικές δυνάμεις, επίθεσης που εξαπέλυσαν οι μαχητές που έχουν συμμαχήσει με τις κουρδικές δυνάμεις, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

Eastern Syria: The US-backed Syrian Democratic Forces (SDF) launched an offensive to seize Syrian regime-controlled territory in Deir ez Zor Province in eastern Syria. The fighting in eastern Syria risks further drawing in US forces deployed in the area. (1/2) https://t.co/eXiHXvNnMe pic.twitter.com/GRzl14VElf