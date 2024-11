Συρία: Αναζωπυρώθηκε ο πόλεμος – Οι τζιχαντιστές κατέλαβαν το Χαλέπι και την πόλη Σαρακέμπ

Τέλος στην σχετική ηρεμία που επικρατούσε στη βορειοδυτική Συρία, έβαλαν την Παρασκευή (29.11.2024) οι τζιχαντιστές που εισέβαλαν και κατέλαβαν το Χαλέπι και τη Σαρακέμπ, 2 πόλεις με μεγάλη σημασία για το καθεστώς.

Οι τζιχαντιστές και οι σύμμαχοί τους κατέλαβαν τη στρατηγικής σημασίας πόλη Σαρακέμπ, στη βορειοδυτική Συρία. Η Σαρακέμπ βρίσκεται στην επαρχία Ιντλίμπ και η κατάληψή της είναι σημαντική για τους τζιχαντιστές και τους συμμάχους τους αφού θα βοηθήσει να εμποδίσουν τις δυνάμεις του καθεστώτος του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ να προωθηθούν στο Χαλέπι, τη 2η μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

Αυτές οι εξελίξεις ήρθαν μετά από μία επίθεση που ξεκίνησαν οι τζιχαντιστές κατά του καθεστώτος και διήρκησε 2 ημέρες.

Στις μάχες αυτές, σκοτώθηκαν περισσότεροι από 277 άνθρωποι (τζιχαντιστές της Χάγιατ Ταχρίρ αλ-Σαμ και στρατός), αναφέρει ο νεότερος απολογισμός του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Συρίας.

Rebels have broken into and freed all of the Prisoners at the Al-Sabil Temporary Prison in Northwestern Aleppo, most of whom are Women and Political Prisoners of the Assad Regime. pic.twitter.com/b99Xbl5yxN