Συρία: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες από αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ στην Παλμύρα

Το Υπουργείο Άμυνας της Συρίας ανακοίνωσε σήμερα (20.11.2024) ότι σκοτώθηκαν τουλάχιστον 36 άνθρωποι από αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε το Ισραήλ με στόχο την Παλμύρα της επαρχίας Χομς στην κεντρική Συρία.

Την ίδια στιγμή το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρει ότι 11 φιλοϊρανοί μαχητές έχασαν την ζωή τους από τα αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ στην Συρία, στο νεότερο απολογισμό που δημοσίευσε.

«Ο ισραηλινός εχθρός πραγματοποίησε αεροπορική επίθεση στοχεύοντας κτίρια στην πόλη Παλμύρα, στην έρημο της Συρίας, σκοτώνοντας 36 ανθρώπους, τραυματίζοντας περισσότερους από 50 και προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές σε κτίρια και στη γύρω περιοχή», είπε η πηγή στο επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

The airstrikes on Palmyra region (Homs province) were quite significant.



The airstrikes are said to have targeted the industrial areas with a confirmed airstrike on a warehouse used by the IRGC.

Reports also claim that a restaurant was targeted in which a meeting of IRGC was