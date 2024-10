Συρία: Δύο παιδιά ανάμεσα στους 27 νεκρούς από βομβαρδισμό «απάντηση» της Τουρκίας

Σε «απάντηση» της επίθεσης μελών του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν (PKK) στην Άγκυρα, όπου 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, η Τουρκία βομβάρδισε περιοχές της Συρίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 27 άμαχοι, ανάμεσά τους και παιδιά.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε λόγο σήμερα για 27 άμαχους νεκρούς στους τουρκικούς βομβαρδισμούς στη βόρεια και στην ανατολική Συρία, σε αντίποινα για την επίθεση η οποία άφησε πίσω πέντε νεκρούς στην Άγκυρα προχθές Τετάρτη (23.10.2024).

«27 σκοτώθηκαν σε 45 επιθέσεις drones στη βόρεια και στην ανατολική Συρία», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η μη κυβερνητική οργάνωση, που έχει έδρα τη Βρετανία και διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στη συριακή επικράτεια.

Από το βράδυ της Πέμπτης (24.10.2024), οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις «ενέτειναν σημαντικά τις αεροπορικές και χερσαίες επιθέσεις τους στη βόρεια και στην ανατολική Συρία», σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι κουρδικές δυνάμεις είχαν ανακοινώσει χθες τον θάνατο 12 αμάχων, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών.

The Turkish Air Force launched strikes on northern Syria. The area in Al-Qamishli came under attack. The footage shows the Ouda oil field and drilling rigs near Tirbesie burning. pic.twitter.com/bhB3pqNgAp