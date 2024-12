Συρία: Η στιγμή που ο αλ Τζολάνι ζητάει από γυναίκα να καλύψει τα μαλλιά της για να βγουν φωτογραφία

Το γύρο του κόσμου κάνει το βίντεο που δείχνει τον επικεφαλής των ανταρτών και τζιχαντιστών που ανέτρεψαν τον Μπασάρ αλ Άσαντ στη Συρία, Αμπού Μοχάμεντ αλ-Τζολάνι να ζητάει από μία γυναίκα να καλύψει τα μαλλιάς της με μαντίλα, προκειμένου να φωτογραφηθούν μαζί.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2024, μετά την προσευχή στο τζαμί των Ομαγιάντ, καθώς κάτοικοι της Συρίας είχαν συγκεντρωθεί σε μία μεγάλη πλατεία στη Δαμασκό για να γιορτάσουν τη νίκη τους, μετά την ανατροπή του τυραννικού καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ. Ανάμεσά τους βρισκόταν ο Τζολάνι, με πολλούς συγκεντρωμένους να βγάζουν φωτογραφίες μαζί του.

Στο βίντεο φαίνεται ο αλ Τζολάνι να κάνει κίνηση προς της Λέα Κεϊραλά να καλύψει τα μαλλιά της, με την ίδια να το δέχεται χωρίς αντίδραση, πριν να βγάλουν μαζί φωτογραφία.

«Δεν την υποχρέωσα. Αλλά είναι προσωπικό μου δικαίωμα. Θέλω οι φωτογραφίες που βγάζω να μου ταιριάζουν» απάντησε ο αλ Τζολάνι μιλώντας στο BBC.

Regarding the video featuring Al-Jolani requesting a girl to cover her hair, according to Leah Khairallah, the girl in the video: “No one forces women to wear the hijab in #Syria. Al-Jolani’s request was a personal preference for him after I asked for a selfie with him.” pic.twitter.com/EJKgSosgaa