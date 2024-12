Συρία: Η συγκλονιστική στιγμή που ένα μικρό παιδί βγαίνει από το «ανθρώπινο σφαγείο» του Άσαντ

Βίντεο, κατέγραψε τη συγκλονιστική στιγμή που ένα μικρό παιδί φαίνεται να βγαίνει από κελί φυλακής στη Συρία, του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Το μικρό αγόρι στέκεται δίπλα στις ξεκλείδωτες πόρτες των κελιών της φυλακής- γνωστής και ως «ανθρώπινο σφαγείο»– και μοιάζει μπερδεμένο καθώς οι αντάρτες φωνάζουν «Allahu Akbar» – «Ο Θεός είναι ο μεγάλος» – καθώς απελευθερώνουν εκατοντάδες κρατούμενους από τη διαβόητη φυλακή του Άσαντ, στα περίχωρα της Δαμασκού στη Συρία.

Σύμφωνα με το AlJazeera, από το 2011 πάνω από 5.000 με 13.000 κρατούμενοι έχουν απαγχονιστεί.

Οι αντάρτες, όπως φαίνεται στα πλάνα, κόβουν μανιωδώς τα λουκέτα στις πόρτες των κελιών της φυλακής Saydnaya για να απελευθερώσουν εκατοντάδες γυναίκες και τα παιδιά τους, μετά την ανατροπή του καθεστώτος του αλ Άσαντ.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Χ, οι γυναίκες πανηγυρίζουν καθώς απελευθερώνονταν εκεί όπου κάποιες ήταν φυλακισμένες για δεκαετίες.

Επιβιβάστηκαν σε λεωφορεία που περίμεναν έξω από τη φυλακή πριν μεταφερθούν στα σπίτια τους.

«Γιορτάζουμε μαζί με τον συριακό λαό την είδηση της απελευθέρωσης των κρατουμένων μας και της απελευθέρωσης των αλυσίδων τους και ανακοινώνουμε το τέλος της εποχής της αδικίας στη φυλακή Saydnaya» ανέφεραν οι αντάρτες.

Έρευνα της Διεθνούς Αμνηστίας ανέφερε ότι οι συριακές αρχές διέπραξαν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας με χιλιάδες κρατούμενους στη φυλακή, 30 χιλιόμετρα βόρεια της Δαμασκού, να δολοφονούνται, να βασανίζονται και να εξοντώνονται.

Rebels enter the control room of the infamous Saydnaya prison, where unspeakable horrors have been visited on thousands political prisoners from #Syria & #Lebanon for decades. pic.twitter.com/pyJ1M2Ezq6