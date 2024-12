Συρία: Ξύπνησε ο εφιάλτης στο Χαλέπι – Παγκόσμια ανησυχία για την αναζωπύρωση του εμφυλίου και ντόμινο εξελίξεων

Επικίνδυνη είναι η κλιμάκωση στη Συρία καθώς το Χαλέπι, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στη Συρία, βρίσκεται στα χέρια των τζιχαντιστών, με τον πρόεδρο της χώρας Μπασάρ Αλ Ασάντ, να ζητεί μεγαλύτερη υποστήριξη από τη Ρωσία και το Ιράν καθώς πλέον φαίνεται να έχει χάσει τον έλεγχο του Χαλεπιού.

Ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία επανέρχεται στο προσκήνιο μετά την αιφνιδιαστική επίθεση που εξαπέλυσαν τζιχαντιστές και αντάρτες, σαρώνοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Χαλέπι.

Αφού οι κυβερνητικές δυνάμεις δυνάμεις έχασαν μέσα σε λίγα 24ωρα τον έλεγχο του Χαλεπιού, ο Σύρος πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ επιδιώκει να εξασφαλίσει περισσότερη υποστήριξη από τους συμμάχους του.

Είναι η πρώτη φορά που οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης έχουν καταλάβει εδάφη στο Χαλέπι από το 2016, αναζωπυρώνοντας έναν εμφύλιο πόλεμο που δεν έληξε ποτέ επίσημα.

Κατά τη διάρκεια της κορύφωσης του πολέμου στη Συρία πριν από σχεδόν μια δεκαετία, το Χαλέπι ήταν διαιρεμένο μεταξύ περιοχών που ελέγχονταν από την κυβέρνηση και ανταρτών, αλλά με τη βοήθεια της Ρωσίας και της Χεζμπολάχ με έδρα το Λίβανο, το καθεστώς του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ κατάφερε να ανακτήσει τον έλεγχο ολόκληρης της πόλης μέχρι τα τέλη του 2016.

Από τότε περίπου, η σύγκρουση στη Συρία ήταν στατική με τους αντάρτες να περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό στην επαρχία Ιντλίμπ, η οποία γειτνιάζει με την επαρχία Χαλέπι.

Είναι η πρώτη φορά από το ξέσπασμα του πολέμου στη Συρία, την άνοιξη του 2011, που το συριακό καθεστώς, σύμμαχος του Ιράν και της Ρωσίας, χάνει εντελώς τον έλεγχο αυτής της πόλη του βορρά – η ήττα είναι εξαιρετικά οδυνηρή.

Είναι σαφές ότι η ένοπλη αντιπολίτευση στον Άσαντ εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι το Ισραήλ προκάλεσε σημαντική ζημιά στον λεγόμενο άξονα αντίστασης του Ιράν, ιδίως στη Χεζμπολάχ.

Μια πολύ αποδυναμωμένη Χεζμπολάχ και μια Ρωσία που αποσπάται από τον πόλεμο στην Ουκρανία δυσκολεύουν την υπεράσπιση του καθεστώτος Άσαντ. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Χεζμπολάχ ή οι Ρώσοι δεν θα βοηθήσουν. Και οι δύο έχουν επενδύσει βαθιά στη Συρία, αλλά δεν διαθέτουν τις δυνάμεις που είχαν το 2015 και το 2016, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για να συντρίψουν την εξέγερση.

Υποδεχόμενος στη Δαμασκό τον Ιρανό ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί, ο Άσαντ, τόνισε τη «σημασία της υποστήριξης των συμμάχων και των φίλων» της κυβέρνησής του ώστε «να αντιμετωπιστούν οι επιθέσεις τρομοκρατών υποστηριζόμενων από το εξωτερικό και να ματαιωθούν τα σχέδιά τους». Νωρίτερα, διεμήνυσε πως θα χρησιμοποιήσει τη στρατιωτική ισχύ του για να «τσακίσει τους τρομοκράτες».

Ο Αραγτσί είπε πως η κατάσταση είναι «δύσκολη», αλλά εξέφρασε την πεποίθησή του πως η Δαμασκός θα υπερισχύσει.

Ο πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ Αλ Ασλαντ με τον ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί

Η Ρωσία ανακοίνωσε πως η αεροπορία της βοηθά τον συριακό στρατό να «απωθήσει» τους αντικαθεστωτικούς στις επαρχίες Ιντλίμπ (βορειοδυτικά), Χάμα (κεντρικά) και Χαλέπι (βόρεια), ενώ το Ιράν επαναβεβαίωσε πως προσφέρει «σθεναρή» υποστήριξη στο καθεστώς στη Συρία.

Η επίθεση ξεκίνησε την Τετάρτη, αφότου οι αντάρτες σχημάτισαν έναν νέο συνασπισμό που ονομάζεται «Διοίκηση Στρατιωτικών Επιχειρήσεων». Άρχισαν την επίθεση από χωριά έξω από το Χαλέπι συναντώντας μικρή αντίσταση.

Οι μαχητές λένε ότι επιδιώκουν να απελευθερώσουν τα κατεχόμενα εδάφη και απαντούν στις εντεινόμενες επιθέσεις από τις κυβερνητικές δυνάμεις και τις φιλοϊρανικές ομάδες πολιτοφυλακής. Οι αντάρτες μπορεί να επιδιώκουν να επωφεληθούν από μια αποδυναμωμένη κυβέρνηση της οποίας οι βασικοί σύμμαχοι είναι πολύ απασχολημένοι με άλλες συγκρούσεις.

Η Ρωσία έχει την Ουκρανία, Ιράν και Χεζμπολάχ έχουν το Ισραήλ.

Σε απάντηση στην προέλαση των ανταρτών, η ρωσική και η συριακή αεροπορία εξαπέλυσαν αεροπορική επίθεση στις επαρχίες Χαλέπι και Ιντλίμπ.

Κρίσιμες είναι οι ώρες για το καθεστώς Άσαντ μετά την πτώση του Χαλεπιού αλλά και παγκόσμια ανησυχία.

Υπήρξαν ανεπιβεβαίωτες αναφορές ότι ο Άσαντ και η οικογένειά του βρίσκονταν στη Μόσχα, για συμπλοκές στους δρόμους της πρωτεύουσας, για διάφορες μονάδες του συριακού στρατού που συγκρούονταν ακόμα καιότι το προεδρικό μέγαρο είχε καταληφθεί.

🇸🇾 The terrorist nest in Syria, the city of Idlib, is burning these morning, after Russian airstrikes pic.twitter.com/IdauNaDNp0