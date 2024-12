Συρία: Με κάθε τρόπο επιστρέφουν στη χώρα οι πρόσφυγες – Ευρωπαϊκές χώρες αναστέλλουν τις αιτήσεις ασύλου

Η πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ στην Συρία οδήγησε χιλιάδες πρόσφυγες να επιστρέψουν στη χώρα.

Χιλιάδες κάτοικοι της Συρίας επιστρέφουν στη Δαμασκό την ώρα που μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες έχουν αναστείλει την επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου. Και η αιτία είναι ότι η κατάσταση στη χώρα έχει πλέον αλλάξει.

Η Αυστρία έχει σταματήσει τις αιτήσεις ασύλου και σκέφτεται να απελάσει αρκετούς Σύρους. Γερμανία, Βρετανία, Γαλλία Δανία, Νορβηγία και Σουηδία αναστέλλουν την εξέταση αιτημάτων χορήγησης ασύλου σε Σύρους και τηρούν στάση αναμονής.

Προς το παρόν η Ελλάδα περιμένει τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ την προσεχή Παρασκευή (13.12.2024) όπου το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου θα εισηγηθεί για οριστικές αποφάσεις.

Πάνω από 14 εκατομμύρια Σύροι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους από το 2011 σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Η χώρα που δέχτηκε τους περισσότερους Σύρους το 2023 ήταν η Τουρκία όπως προκύπτουν από τα στοιχεία του ΟΗΕ.

Συγκεκριμένα η Τουρκία φιλοξένησε 3,2 εκατ. μετανάστες, ο Λίβανος 748.900, η Γερμανία 705.800, η Ιορδανία 669.100, το Ιράκ 272.000, η Αίγυπτος 153.800, η Σουηδία 94.900, η Αυστρία 87.200, η Ολλανδία 58.400 και η Ελλάδα 45.900 μετανάστες.

Στη Γερμανία το Ομοσπονδιακό Γραφείο Μετανάστευσης και Προσφύγων ανέστειλε όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις από Σύρους αιτούντες άσυλο. Στη χώρα 47.270 Σύροι περιμένουν απάντηση στις αιτήσεις ασύλου τους, ενώ δεν επηρεάζονται όσοι έχουν ήδη πάρει άσυλο. Στη Γερμανία η συριακή κοινότητα αριθμεί ένα εκατομμύριο άτομα και περίπου 700.000 θεωρούνται πρόσφυγες.

The fall of the Assad regime has now prompted some refugees staying in neighbouring countries to head back to Syria



Live updates https://t.co/oAQ36k15op pic.twitter.com/vicYNmjQmX