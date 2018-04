Συρία: Οι ΗΠΑ πανηγυρίζουν, ο Άσαντ απειλεί

Επτά χρόνια πολέμου. Οι νεκροί, χιλιάδες. Ο Άσαντ ακλόνητος. Η Δύση «επεμβαίνει» όταν τη συμφέρει. Συρία, μια πόλη έρμαιο στις ορέξεις του προέδρου της, των συμμάχων του και των αντιπάλων του. Τα όσα έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου (14.04.2018), όταν ο συνασπισμός ΗΠΑ, Γαλλίας και Βρετανίας βομβάρδισε συγκεκριμένους στόχους στη Δαμασκό ως «απάντηση» στη φημολογούμενη επίθεση με χημικά στη Ντούμα, μόνο θλίψη προκαλούν. Θλίψη γιατί κανείς δεν νοιάζεται για εκείνους που πραγματικά υποφέρουν από τον εμφύλιο πόλεμο: τους αμάχους.

Από τη στιγμή που περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) ξεκίνησε η επίθεση, η κάθε πλευρά επιστράτευσε τη δική της προπαγάνδα. ΗΠΑ, Γαλλία και Βρετανία υπερασπίστηκαν την απόφασή τους. Όχι μόνο με το tweet του Ντόναλντ Τραμπ που αναφώνησε «αποστολή εξετελέσθη»…

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2018

Η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα video από τη στιγμή της εκτόξευσης πυραύλων από γαλλική φρεγάτα. Τα διεθνή πρακτορεία γέμισαν φωτογραφίες από πυραύλους που «πετούν» προς το συριακό έδαφος.

Tir d’un missile de croisière naval depuis une de nos frégates multimissions cette nuit en Méditerranée. Objectif : un site de production d’armes chimiques du régime syrien. pic.twitter.com/A4hO0EtkvQ — Florence Parly (@florence_parly) April 14, 2018

NEW: French release video showing fighter jets taking off to execute strikes against Syria. https://t.co/yjRxpPgMYY pic.twitter.com/sTORxyB0cC — ABC News (@ABC) April 14, 2018

Video showing the moment tomahawk cruise missiles impacted a research facility in #Syria. pic.twitter.com/MeTNGPQqHj — Strategic Sentinel (@StratSentinel) April 14, 2018

Video of sirens going off in #Syria pic.twitter.com/HcfLmQOtKX — Arturas Kerelis (@arturaskerelis) April 14, 2018

U.S. and allies launch strikes on Syria. Syria and Russia call the move «a violation of int’l law.» UN chief urges restraint pic.twitter.com/z28bEAVwNl — China Xinhua News (@XHNews) April 14, 2018

Δεν άργησε η απάντηση, πάντα σε επίπεδο προπαγάνδας. Η κυβέρνηση της Συρίας έδωσε νωρίς το πρωί δημοσιότητα ένα βίντεο μόλις οκτώ δευτερολέπτων. Αρκετών για να… γίνει η δουλειά. Ο Μπαράρ αλ Άσαντ, που την Παρασκευή εμφανιζόταν να το… έχει σκάσει και να έχει βρει καταφύγιο σε ρωσική βάση, εμφανιζόταν χαλαρός, ήρεμος, κοστουμαρισμένος να μπαίνει σε ένα κτίριο με μαρμάρινη είσοδο. Στα χέρια του, κρατούσε έναν χαρτοφύλακα. «Το πρωί της αντοχής» το μήνυμα που το συνόδευσε στη σελίδα της συριακής προεδρίας στο twitter.

صباح الصمود.. رئاسة الجمهورية العربية السورية pic.twitter.com/hhIZT6cOTe — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) April 14, 2018

Βίντεο που μετέδωσαν οι συριακές αρχές δείχνει την αναχαίτιση ενός πυραύλου από τη συριακή αντιαεροπορική άμυνα. «Ο Θεός να σας ευλογεί, ο Θεός να σας ευλογεί», ακούγεται ένας άνθρωπος να λέει λίγο μετά την αναχαίτιση του πυραύλου. «Αμερικανοί μπάσταρδοι», ακούγεται να λέει ο ιδιος άνθρωπος στο βίντεο.

Breaking: Video shows Syrian air defense systems being activated in Damascus amidst U.S. strikes in the area. pic.twitter.com/GMUbWLIMjI — PM Breaking News (@PMBreakingNews) April 14, 2018

Ο Άσαντ

Αργότερα, ο Άσαντ αντέδρασε και μέσω twitter (ξανά) για τους βομβαρδισμούς. Είπε ότι η επίθεση από ΗΠΑ, Γαλλία και Βρετανία έκανε το λαό της Συρίας πιο αποφασισμένους από ποτέ να συντρίψουν την τρομοκρατία στην χώρα.

Τα παραπάνω είπε σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Ιρανό πρόεδρο, Χασάν Ρουχανί, τα σημαντικότερα σημεία της οποίας δημοσιεύθηκαν στον προφίλ της προεδρίας της Συρίας στο Twitter. Ο Άσαντ είπε χαρακτηριστικά: «Αυτή η επιθετικότητα, απλά θα αυξήσει την αποφασιστικότητα της Συρίας και του λαού της για να συνεχιστεί η καταπολέμηση και η συντριβή της τρομοκρατίας σε κάθε εκατοστό της χώρας».

Επίσης ο Άσαντ κατηγόρησε τις δυτικές χώρες για υποστήριξη της τρομοκρατίας στην Συρία. Στο τηλεφώνημα, ο Ρουχανί επανεπιβεβαίωσε την στήριξη του Ιράν στην Συρία, σύμφωνα με τον Άσαντ. Το Ιράν, πιστεύεται πως έχει ενισχύσει με στρατεύματα και χρήματα τον Άσαντ το τελευταίο διάστημα.

Τα ερείπια και η Δαμασκός σαν να μην έγινε τίποτα…

Αργότερα ήρθαν τα πλάνα από τα συριακά ΜΜΕ. Η Δαμασκός πόλη ήρεμη. Ο κόσμος κυκλοφορούσε στους δρόμους σαν να μην είχε δεχτεί επίθεση η χώρα του.

Σε άλλα πλάνα, κόσμος πανηγύριζε στους δρόμους και αποθέωνε τον Άσαντ. «Είμαστε οι άνθρωποί σου Μπασάρ», φώναζαν. Και με σημαίες (της Συρίας, του Ιράν και της Ρωσίας) στα χέρια, έκαναν το σήμα της νίκης.

Και μετά, ήρθαν τα ερείπια. Οι εικόνες από τα κτίρια που βομβαρδίστηκαν κατά τη διάρκεια της 60λεπτης αεροπορικής επίθεσης. Ερείπια και κατεστραμμένες υποδομές. Και φυσικά στρατιωτικοί να φωτογραφίζουν τις όσα άφησαν πίσω τους οι Τόμαχοκ του Τραμπ.

Η Ρωσία ζήτησε έκτακτη συνεδρίαση στον ΟΗΕ

Από την πρώτη στιγμή, η Ρωσία δεν έκρυψε την οργή της για τις αεροπορικές επιθέσεις. Ο Πούτιν είναι (μαζί με τον πρόεδρο του Ιράν, Χασάν Ροχανί) ο πιο πιστός σύμμαχος του Άσαντ. Η Μόσχα ζήτησε (και πέτυχε) να γίνει έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και φαίνεται πως έχει και έτοιμο ένα σχέδιο ψηφίσματος. Η Ρωσία προτείνει μια απόφαση του Σ.Α. του ΟΗΕ, η οποία θα καταδικάζει «την επιθετικότητα των ΗΠΑ και των συμμάχων τους κατά της Συρίας, που παραβιάζει τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ».

Δεν έχει διευκρινιστεί πότε θα διεξαχθεί η σχετική ψηφοφορία. Αλλά δεν θεωρείται πιθανό το ρωσικό σχέδιο ψηφίσματος να εξασφαλίσει το ελάχιστο των εννέα θετικών ψήφων από τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Άλλωστε από τα πέντε μόνιμα μέλη, τα τρία (ΗΠΑ, Γαλλία, Βρετανία) είναι οι χώρες που έκαναν την επίθεση…

Πεντάγωνο: Πλήγματα στο σύστημα των χημικών τους όπλων

Οι αξιωματούχοι του Πενταγώνου εκτιμούν ότι οι συριακές δυνάμεις έχασαν σημαντικό εξοπλισμό και υλικών που σχετίζονται με τα χημικά όπλα. Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, υπήρχαν χημικοί παράγοντες σ’ έναν από τους στόχους που χτυπήθηκαν. Το αμερικανικό Πεντάγωνο επιβεβαιώνει ότι το κανάλι διαχείρισης-αποφυγής κρίσεων με την Ρωσία, εξακολουθεί να είναι ενεργό. Παράλληλα, γνωστοποιεί ότι δεν υπήρξε κάποιο πλήγμα από όπλο της Συρίας κατά οπλικού συστήματος της Δύσης, που χρησιμοποιήθηκε στις επιδρομές.

Επιβεβαιώνεται επίσης, η αποδυνάμωση του συστήματος παραγωγής χημικών όπλων, που είχε η συριακή κυβέρνηση. Παράλληλα, οι αξιωματούχοι του Πενταγώνου εκτιμούν ότι το χημικό οπλοστάσιο της Συρίας, είναι μεγαλύτερο από τους τρεις στόχους που επλήγησαν σήμερα.

Πανηγυρίζουν

Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί κατά συριακών στόχων, ήταν επιτυχείς και κατέστρεψαν κάθε στόχο που είχε εγκλωβιστεί, ανακοίνωσε επίσης το Πεντάγωνο. Οι βομβαρδισμοί είχαν ως αντικειμενικό σκοπό να μεταφέρουν ένα συνολικό και ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση της Συρίας, αλλά και να δράσουν αποτρεπτικά για το ενδεχόμενο μιας νέας χρήσης χημικών όπλων.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Πεντάγωνο, τα πλήγματα ήταν ακριβή, καταιγιστικά και αποτελεσματικά. Οι βομβαρδισμοί πήγαν πίσω για χρόνια, το πρόγραμμα χημικών όπλων της Συρίας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αξιωματούχων του αμερικανικού Πενταγώνου.

Παράλληλα, το Πεντάγωνο τονίζει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για αμυντική εμπλοκή ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων, υπογραμμίζοντας ότι τα συριακά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ήταν αναποτελεσματικά, σε μεγάλο βαθμό.

Κατά το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, δεν υπήρξε κάποια στρατιωτική αντίδραση στην Συρία, μετά τους βομβαρδισμούς. Και ξεκαθάρισε ότι δεν επιδιώκει την κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων…

Πούτιν: Σκηνοθετήσατε την επίθεση με χημικά

Ο Ρώσος πρόεδρος καταδίκασε, φυσικά, την επίθεση των ΗΠΑ και συμμάχων τους κατά της Συρίας. Σε γραπτή ανακοίνωση του Κρεμλίνου αναφέρεται πως «χωρίς την άδεια του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καταπατώντας τον καταστατικό χάρτη και τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου προέβησαν σε επιθετική πράξη ενάντια σε ένα κυρίαρχο κράτος που βρίσκεται στις επάλξεις του αγώνα κατά της τρομοκρατίας…».

Οι ΗΠΑ, όπως και πριν από ένα χρόνο όταν σκηνοθέτησαν τη χρήση χημικών όπλων κατά του πληθυσμού, έτσι και τώρα χρησιμοποιούν το ίδιο πρόσχημα, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Βλαντίμιρ Πούτιν. Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, στη Ντούμα βρέθηκαν Ρώσοι ειδικοί του στρατού και δεν διαπίστωσαν κανένα ίχνος χημικών. «Η ιστορία θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους και ήδη η Ουάσιγκτον έχει επιφορτιστεί την ευθύνη για τις αιματοχυσίες στη Γιουγκοσλαβία, το Ιράκ, τη Λιβύη», επισημαίνεται στη δήλωση του Ρώσου Προέδρου.

Καλά… διαβασμένοι

Στο θέμα της πιθανής εμπλοκής σε σύγκρουση με τη Μόσχα, ο έμπειρος διεθνολόγος Γκεόργκι Μπόφτ, διευκρίνισε πως οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι τους απέφυγαν επιμελώς κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να τους φέρει σε εμπλοκή με τη Ρωσία. Έκαναν ό,τι ήταν δυνατό να μην περάσουν οι πύραυλοι από τον εναέριο χώρο των ρωσικών βάσεων στο λιμάνι της Ταρσούς και την αεροπορική βάση Χμειμίμ, κοντά στη Λαττάκια. Και δεν έθιξαν καθόλου το κέντρο της Δαμασκού και το τετράγωνο που βρίσκεται το προεδρικό Μέγαρο αλλά και ξενοδοχεία που διαμένουν Ρώσοι. Εκεί, είχαν φτάσει το προηγούμενο βράδυ από τους βομβαρδισμούς οι εμπειρογνώμονες του Οργανισμού Απαγόρευσης Χημικών Όπλων (ΟΑΧΟ).

Και ο Ερντογάν για τη Συρία

Όσο για τον Ερντογάν; Γνώριζε εξ αρχής τι επρόκειτο να συμβεί. Και πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ της Δύσης. Γιατί δεν θέλει τον Άσαντ. Η βάση του Ιντσιρλίκ, όμως, δεν χρησιμοποιήθηκε. Για τον Τούρκο πρόεδρο, τα αεροπορικά πυραυλικά χτυπήματα από ΗΠΑ, Γαλλία και Βρετανία ήταν ένα μήνυμα στον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ.

«Με την σημερινή κοινή επιχείρηση των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Συρίας, η συριακή κυβέρνηση έλαβε ένα μήνυμα, ότι οι σφαγές της δεν θα μείνουν αναπάντητες», είπε ο Ερντογάν σε υποστηρικτές του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) στην Κωνσταντινούπολη. «Οι αθώος λαός της Συρίας, θα έπρεπε να είχε προστατευτεί εδώ και πολύ καιρό», σημείωσε. Για τον λαό της Αφρίν όμως, κουβέντα…

