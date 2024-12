Συρία: Μόλις 20 χιλιόμετρα από τη Δαμασκό έχουν φτάσει οι τζιχαντιστές – Ο στρατός του Άσαντ λέει ότι «αναδιατάσσεται»

Οι Σύροι τζιχαντιστές απέχουν πλέον μόλις 20 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Δαμασκό, αφού έθεσαν υπό τον έλεγχό τους την επαρχία Ντεράα, στη νότια Συρία, ανέφεραν ένας διοικητής τους και η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (OSDH).

Ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, ο διευθυντής του OSDH, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι αντάρτες μαχητές ελέγχουν όλη την Ντεράα, το λίκνο της εξέγερσης του 2011 εναντίον του καθεστώτος στου Μπασάρ αλ Άσαντ. Ένας διοικητής τους, ο Χασάν Άμπντελ Γάνι, επιβεβαίωσε ότι απέχουν «λιγότερα από 20 χιλιόμετρα» από τη νότια είσοδο της Δαμασκού.

Οι τζιχαντιστές κατέλαβαν το Χαλέπι την περασμένη εβδομάδα και οι κυβερνητικές δυνάμεις άρχισαν να καταρρέουν σε όλη τη χώρα, με ιλιγγιώδη ταχύτητα, καθώς οι αντάρτες καταλαμβάνουν τη μία μετά την άλλη πολλές μεγάλες πόλεις και επανεμφανίζονται σε περιοχές όπου θεωρείτο ότι η εξέγερση είχε καταπνιγεί εδώ και χρόνια.

Πέρα από το Χαλέπι στα βόρεια, τη Χάμα στην κεντρική Συρία και το Ντέιρ Εζόρ στα ανατολικά, οι αντάρτες λένε ότι κατέλαβαν επίσης την Κουνέιτρα, την Ντεράα και τη Σουέιντα στα νότια και προωθούνται προς την πρωτεύουσα Δαμασκό.

BIG: Syrian opposition forces in southern Syria have taken full control of Quneitra. pic.twitter.com/MJjQELF5Eb