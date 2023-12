Άλλα 4 θύματα καταγράφει η Χεζμπολάχ στον ακήρυχτο – προς το παρόν – πόλεμό της με το Ισραήλ, μετά την εισβολή της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τέσσερις μαχητές που πρόσκεινται στη Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν σήμερα σε επίθεση drone του Ισραήλ, που είχε στόχο το όχημα στο οποίο επέβαιναν στη νότια Συρία.

«Τέσσερις μαχητές που εργάζονταν για λογαριασμό της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν σε επίθεση ισραηλινού drone σε αυτοκίνητο στο Μπάαθ», στην επαρχία Κουνέιτρα.

Αυτό δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής του Παρατηρητηρίου, Ραμί Αμπντέλ Ραχμάν, λέγοντας ότι δεν είναι σε θέση να διευκρινίσει αν αυτοί οι μαχητές ήταν Σύροι, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι μαχητές δεν ήταν μέλη του συριακού στρατού.

A war monitor says four pro-#Hezbollah fighters were killed in an #Israeli drone strike on their car in the south of #Syria https://t.co/Me9cWiQfMi