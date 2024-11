Συρία: Νεκρός ο επικεφαλής του δικτύου πληροφοριών της Χεζμπολάχ μετά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Νεκρός έπεσε σήμερα (04.11.2024) ο επικεφαλής του δικτύου πληροφοριών της Χεζμπολάχ, μετά τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς που έκανε το Ισραήλ κατά της Δαμασκού της Συρίας, όπου η οργάνωση έχει σημαντική παρουσία.

«Το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορική επιδρομή και έπληξε στόχους που συνδέονται με το αρχηγείο της υπηρεσίας πληροφοριών της Χεζμπολάχ. Σε αυτή εξοντώθηκε ο Μαχμούντ Μοχάμεντ Σαχίν, επικεφαλής του συριακού δικτύου πληροφοριών της Χεζμπολάχ», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι IDF για τους βομβαρδισμούς στη Συρία.

Στο σημείο όπου έγιναν οι βομβαρδισμοί, βρίσκεται σημαντικό σιιτικό ιερό, το οποίο υπερασπίζονται φιλοϊρανοί μαχητές. Οι συριακές αρχές υποστηρίζουν ότι το πλήγμα έγινε σε μη στρατιωτικές υποδομές, χωρίς να επιβεβαιώσουν ούτε να διαψεύσουν ότι υπήρξαν θύματα από την επίθεση.

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη Συρία από τότε που ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος στη γειτονική του χώρα, πριν από 13 χρόνια.. Από τότε έβαζε συνήθως στο στόχαστρο δυνάμεις που υποστηρίζονται από το Ιράν και θέσεις του στρατού της Συρίας.

Damascus #Syria was bombed again by Israel

pic.twitter.com/YLbUgxBygM