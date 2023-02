Ένα ηγετικό στέλεχος του Ισλαμικού Κράτους σκοτώθηκε και τέσσερις Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης του αμερικανικού στρατού στη βορειοανατολική Συρία, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Στρατιωτικής Διοίκησης των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή (Centcom), η επιχείρηση αυτή έγινε με ελικόπτερο, το βράδυ της Πέμπτης. Από την «έκρηξη στον στόχο» τραυματίστηκαν τέσσερις στρατιώτες και ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος εργασίας. Ο «στόχος», ο Χάμζα αλ Χόμσι, σκοτώθηκε.

Δεν διευκρινίστηκε ποιον ρόλο έπαιζε ο Χόμσι στο Ισλαμικό Κράτος. Οι τέσσερις στρατιώτες μεταφέρθηκαν για νοσηλεία στο Ιράκ.

Η επιχείρηση έγινε σε συνεργασία με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), τον αραβοκουρδικό συνασπισμό που στηρίζεται από τις ΗΠΑ στη μάχη εναντίον του ΙΚ στη βόρεια Συρία. Μετά την ήττα του ΙΚ στη Συρία, το 2019, εκατοντάδες Αμερικανοί στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στη βορειοανατολική Συρία συνεχίζουν να στοχοθετούν φερόμενα μέλη της τζιχαντιστικής οργάνωσης.

