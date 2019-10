Συρία: Οι πρώτες εικόνες από την “εξόντωση” του αλ Μπαγκντάντι – Video

Ένας κρατήρας στο έδαφος, πιθανόν αποτέλεσμα της επιχείρησης, και ματωμένα και σκισμένα ρούχα, είναι οι πρώτες εικόνες που προβλήθηκαν στην κρατική τηλεόραση του Ιράκ από την φερόμενη αμερικανική επιδρομή στη Συρία με στόχο τον αρχηγό του ISIS, Αμπού Μπακρ αλ Μπανγκντάντι. Επίσης μετέδωσε νυκτερινές εικόνες από μία έκρηξη.

#BREAKING: #ISIL's leader, Abubakr al-Baghdadi is killed in #Barisha, Northern #Idlib.It is possible that #Turkey gave info on his hideout in exchange for reducing tensions with #US over military operation in NE #Syria. #US Military sources believe that Turkey was protecting him! pic.twitter.com/HwFRBHugr0

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) October 27, 2019