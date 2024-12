Συρία: Οι τζιχαντιστές περικυκλώνουν τη Δαμασκό

Το άγαλμα του Χαφέζ αλ Άσαντ, πατέρα του σημερινού προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ, γκρέμισαν σήμερα (07.12.2024) διαδηλωτές στην κεντρική πλατεία του προαστίου Τζερμάνα, που απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Δαμασκού.

Το προάστιο αυτό στη Συρία, όπου οι διαδηλωτές κατέστρεψαν το άγαλμα που απεικόνιζε τον πατέρα του Μπασάρ αλ Άσαντ, κατοικείται κυρίως από Δρούζους.

Οι διαδηλωτές, που ζητούσαν την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, κατευθύνθηκαν προς κυβερνητικά κτίρια σε μια περιοχή της πρωτεύουσας όπου έχουν την έδρα τους πολλά παραρτήματα των υπηρεσιών ασφαλείας.

Στο μεταξύ, οι αντάρτες της Συρίας ανέφεραν ότι «άρχισαν να περικυκλώνουν την πρωτεύουσα Δαμασκό», αφού κατέλαβαν, μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, πολλές μεγάλες πόλεις στα βόρεια, τα κεντρικά και τα νότια.

«Οι δυνάμεις μας ξεκίνησαν την τελική φάση της περικύκλωσης της πρωτεύουσας Δαμασκού» ανέφερε ένας από τους διοικητές των ανταρτών, ο Χασάν Άμπντελ Γάνι. Το υπουργείο Άμυνας ωστόσο το διέψευσε, λέγοντας ότι «είναι αβάσιμες οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι ένοπλες δυνάμεις μας, που είναι παρούσες σε όλες τις ζώνες της υπαίθρου της Δαμασκού, αποσύρθηκαν».



