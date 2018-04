Συρία: Το «οπλοστάσιο» ΗΠΑ και Ρωσίας – Ο ρόλος της Σούδας και των βάσεων στην Κύπρο

Όλος ο κόσμος παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις επόμενες εξελίξεις στη Συρία. Το μέγα ερώτημα είναι πλέον το πότε θα αποφασίσει η συμμαχία υπό τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και τη Βρετανία να επιτεθεί στο καθεστώς Άσαντ. Και κυρίως, με ποιο τρόπο θα «απαντήσει» τη Ρωσία.

Η υπόθεση έχει εξελιχθεί σε ένα «παιχνίδι» επίδειξης δύναμης ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Από τη μια οι πύραυλοι Τόμαχοκ των Αμερικανών και από την άλλη οι S-400 των Ρώσων. Το θερμόμετρο στην ανατολική Μεσόγειο χτυπάει «κόκκινο». Και όλα αυτά ενώ οι ρωσικές δυνάμεις αναπτύσσονται στην πόλη Ντούμα (σ.σ. εκεί όπου έγινε η επίθεση με χημικά που πυροδότησε τη νέα ανάφλεξη), η οποία «έπεσε» την Πέμπτη (12.04.2018) στα χέρια των στρατιωτών του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Το άλλο μεγάλο ερώτημα είναι αν τα όσα πρόκειται να γίνουν στη Συρία θα είναι μια μάχη αποκλειστικά ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία.

Ο ρόλος της Σούδας

Τα όσα συμβαίνουν δεν αφήνουν κανέναν αδιάφορο. Ειδικά την Ελλάδα και την Κύπρο. Κι αυτό εξαιτίας της αμερικανικής βάσης στη Σούδα κι εκείνων στο Ακρωτήρι και τη Δεκέλεια στην Κύπρο. Σύμφωνα με τον στρατιωτικό αναλυτή Θανάση Δρούγο, ο ρόλος της Σούδας αναμένεται να είναι κομβικός. Όπως αναφέρει, αμερικανικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος τύπου RS 135 V απογειώθηκε τη Δευτέρα του Πάσχα από τη Σούδα. Πέταξε πάνω από την ακτογραμμή της Ανατολικής Μεσογείου συλλέγοντας στοιχεία για λογαριασμό των υπηρεσιών πληροφοριών.

Φέρεται, επίσης, να συνέλεξε στοιχεία και για τις κινήσεις σε Κυπριακή ΑΟΖ αλλά και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η βάση της Σούδας έχει παίξει καθοριστικό ρόλο σε αρκετούς πολέμους στις χώρες της νοτιοανατολικής Μεσογείου και στην ευρύτερη περιοχή. Και έχει αποδεχθεί ζωτικής σημασίας για το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ όσον αφορά στον ανεφοδιασμό του Έκτου Στόλου.

Οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο

Εκτός από τις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι και στη Δεκέλεια, στην Κύπρο υπάρχει ακόμα μια σύμφωνα με τον Θανάση Δρούγο. Πρόκειται για ηλεκτρονική βάση, που αποτελεί το «μάτι» των κατασκοπευτικών υπηρεσιών. Πρόκειται για το υπερσύγχρονο ραντάρ που έχουν εγκαταστήσει οι Βρετανοί στο υψηλότερη κορυφή του Τροόδους και από εκεί βλέπουν και ακούν τα πάντα.

Επιπλέον μέρος του αμερικανικού παγκόσμιου συστήματος παρακολούθησης επικοινωνιών Εchelon, αποτελεί ο σταθμός του Αγίου Νικολάου κοντά στην Αμμόχωστο. Η εγκατάσταση αυτή παρακολουθεί όλες τις τηλεπικοινωνίες όχι μόνον στη Μέση Ανατολή, αλλά και στη Κεντρική Ασία. Οι καταγραφές της εκπέμπονται μέσω δορυφόρου στην Αγγλία και στη συνέχεια μεταφέρονται στον κεντρικό σταθμό του συστήματος Εchelon στις ΗΠΑ. Σε περίπτωση επίθεσης στη Συρία, τονίζει ο Θανάσης Δρούγος, η βάση αυτή θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο.

Οι Τόμαχοκ του Τραμπ

Μια λέξη (ή ένα… tweet) του Ντόναλντ Τραμπ περιμένουν δυο αμερικανικά αντιτορπιλικά. Είναι εξοπλισμένα με πυραύλους Τόμαχοκ, υποβρύχια και μαχητικά αεροσκάφη. Έχουν ήδη αναπτυχθεί στην περιοχή και αναμένουν εντολές για να εξαπολύσουν επίθεση. Δεν είναι τα μόνα που έχουν στείλει στην περιοχή οι ΗΠΑ.

Δεν αποκλείεται ήδη οι Αμερικανοί να έχουν αναπτύξει και μη αναγνωρισμένα υποβρύχια ανοιχτά των ακτών της Συρίας. Κι αυτά είναι εξοπλισμένα με Τόμαχοκ, «έξυπνους» πυραύλους που ελέγχονται από δορυφόρο. Οι Αμερικανοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν και μαχητικά F22 που έχουν στο Κατάρ.

Ο «κλοιός από ατσάλι» του Πούτιν

Η Ρωσία έχει απειλήσει πως θα καταρρίψει οποιοδήποτε αμερικανικό πύραυλο εκτοξευτεί στη Συρία. Και θα το κάνει με το αντιαεροπορικό σύστημα S-400. Αυτό που διεθνή μέσα, όπως η Daily Mail, χαρακτηρίζουν «κλοιό από ατσάλι». Είναι το σύστημα που από το 2015 προστατεύει τον στενό σύμμαχο του Βλαντιμίρ Πούτιν, τον Μπασάρ αλ Άσαντ. Οι S-400 θεωρούνται ένα από τα πιο προηγμένα συστήματα της ρωσικής αεράμυνας. Μπορούν να καταρρίψουν αεροσκάφη, βαλλιστικούς πυραύλους, ακόμη και μεσαίου βεληνεκούς και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και για να χτυπήσουν χερσαίους στόχους.

Μπορούν να σχηματίζουν «ομπρέλα» προστασίας στο μεγαλύτερο μέρος της Ρωσίας. Σύμφωνα με τη Daily Mail, το σύστημα μπορεί να καταρρίψει 80 αεροσκάφη ταυτόχρονα από απόσταση 248 μιλίων. Και μπορεί να «ταξιδέψει» με ταχύτητα 100 μιλίων των ώρα!

Ποιοι θα είναι οι στόχοι στη Συρία

Το Γαλλικό Πρακτορείο επιχείρησε να «σκιαγραφήσει» τους στόχους που ενδεχομένως να «χτυπήσουν» οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους στη Συρία. Θέλουν να στείλουν σαφές μήνυμα στον Άσαντ, τον οποίο κατηγορούν για επίθεση με χημικά. Ίσως, ένας από τους πρώτος στόχους να είναι εργοστάσια και αποθήκες χημικών όπλων.

Δεν αποκλείεται όμως στο στόχαστρο να μπουν και οι αεροπορικές υποδομές της Συρίας. Αλλά ο Άσαντ δεν είναι… χθεσινός και το πιθανότερο είναι να έχει μεταφέρει τα μαχητικά αεροσκάφη του καθεστώτος του σε ασφαλές μέρος.

Όπως δήλωσε στο AFP η Τζένιφερ Καφαρέλα, αναλύτρια του Institute for the Study of War, στην Ουάσινγκτον, ένας ακόμη πιθανός στόχος είναι το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ντιμάιρ. Βρίσκεται βορειοανατολικά της Δαμασκού και από εκεί απογειώθηκαν τα αεροσκάφη που έκαναν την επίθεση του περασμένου Σαββάτου.