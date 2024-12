Συρία: Πλήθος κόσμου στους δρόμους για να γιορτάσουν την πτώση του Άσαντ – Το κάλεσμα του αλ Τζολάνι

Χιλιάδες πολίτες της Συρίας κατεβαίνουν στους δρόμους, για να γιορτάσουν την επανάσταση και την απελευθέρωσή τους μετά από χρόνια καταπίεσης και εξαθλίωσης υπό το καθεστώς Άσαντ.

Μεγάλα πλήθη έχουν συγκεντρώνονται από νωρίς σε δρόμους των μεγάλων πόλεων της Συρίας. Σημειώνεται πως οι μεγάλες συγκεντρώσεις για την επανάσταση άρχισαν μετά την προσευχή της Παρασκευής (13.9.2024).

Άνδρες, γυναίκες και παιδιά έχουν συρρεύσει κατά χιλιάδες στον περίβολο του Τεμένους των Ομεϋαδών σε μία πρωτοφανή για την συριακή πρωτεύουσα συγκέντρωση. Πολλοί κρατούν την σημαία με τα τρία αστέρια, σύμβολο της εξέγερσης για την δημοκρατία του 2011 που πνίγηκε στο αίμα, και έχει υιοθετηθεί πλέον από τις νέες αρχές της Συρίας. Τα μεγάφωνα μεταδίδουν ύμνους για την δόξα της νέας Συρίας.

Εξάλλου, νωρίτερα ο Αμπού Μοχάμεντ αλ Τζολάνι κάλεσε σήμερα Παρασκευή (13.12.2024) τους κατοίκους της Συρίας να κατέβουν μαζικά στους δρόμους για να γιορτάσουν τη «νίκη της επανάστασης».

Σε βίντεο ο Αμπού Μοχάμεντ αλ Τζολάνι, ο οποίος πλέον χρησιμοποιεί το πραγματικό του όνομα Αχμαντ αλ-Σάρα, «συγχαίρει τον συριακό λαό για τη νίκη της επανάστασης» και καλεί τον πληθυσμό «να βγει στους δρόμους για να εκφράσει τη χαρά του».

Στο δίκτυο Telegram ο ηγέτης της ριζοσπαστικής σουνιτικής ισλαμιστικής ομάδας Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS) εμφανίστηκε φορώντας ένα γκρι γιλέκο και λευκό πουκάμισο.

Αργότερα θα συμμετάσχει στην εβδομαδιαία προσευχή της Παρασκευής στο περίφημο τέμενος των Ομεϋαδών στη Δαμασκό.

Jolani goes full civilian for a second day pic.twitter.com/GtJda36ZGZ