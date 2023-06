Ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη βομβάρδισαν σήμερα, 25/6/2023, πόλεις κοντά στο Ιντλίμπ στα βορειοδυτικά της Συρίας.

Από τους βομβαρδισμούς των ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών, σκοτώθηκαν τουλάχιστον εννέα άμαχοι και δεκάδες τραυματίστηκαν σε μία κλιμάκωση της βίας στο τελευταίο προπύργιο της αντιπολίτευσης στη Συρία, όπως δήλωσαν τόσο αυτόπτες μάρτυρες, όσο και διασώστες.

Τα μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν υπερπτήσεις σε μεγάλο ύψος, με τα κέντρα παρακολούθησης της εναέριας κίνησης να δηλώνουν ότι επρόκειτο για μαχητικά Sukhoi, ενώ έκαναν ρίψη βομβών σε μία αγορά λαχανικών στην Τζισρ αλ-Σουγκούρ.

NEW – 9 civilians killed & 30+ wounded in a #Russia airstrike that targeted a vegetable market in Jisr al-Shughour, #Idlib this morning.



Yesterday, a #Russia airstrike hit a farm, killing 2 civilians.#Putin being #Putin. pic.twitter.com/zoIBeULJt1