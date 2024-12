Συρία: Σφοδροί βομβαρδισμοί στην πόλη Ιντλίμπ – Αντάρτες γκρέμισαν άγαλμα του αδελφού του Μπασάρ αλ Άσαντ

Ρωσικά και συριακά αεριωθούμενα έπληξαν σήμερα, Κυριακή (01.12.24) την πόλη Ιντλίμπ, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ανταρτών, τη δεύτερη ημέρα των σφοδρών βομβαρδισμών στη βόρεια Συρία που στοχεύουν στο να απωθήσουν τις δυνάμεις των ανταρτών, οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί στην πόλη Χαλέπι, έγινε γνωστό από πηγές του συριακού στρατού.

Ο στρατός της Συρίας και η σύμμαχός του η Ρωσία λένε πως στοχοθετούν τα κρησφύγετα των ομάδων ανταρτών και αρνούνται πως επιτίθενται εναντίον αμάχων.

Κάτοικοι της περιοχής είπαν ότι μία από τις επιδρομές έπληξε μία πυκνοκατοικημένη περιοχή κατοικιών στο κέντρο του Ιντλίμπ, της μεγαλύτερης πόλης σε ένα θύλακα των ανταρτών κοντά στα τουρκικά σύνορα, όπου περίπου τέσσερις εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε αυτοσχέδιες σκηνές και σπίτια.

Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν, σύμφωνα με διασώστες στο σημείο.

🇸🇾 The terrorist nest in Syria, the city of Idlib, is burning these morning, after Russian airstrikes pic.twitter.com/IdauNaDNp0