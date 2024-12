Συρία: Σκληρές μάχες μεταξύ ανταρτών και δυνάμεων του Άσαντ στην Χάμα – Γιατί έχει στρατηγική σημασία η πόλη

Συνεχίζονται οι αιματηρές συγκρούσεις στη Συρία ανάμεσα στις κυβερνητικές δυνάμεις του Άσαντ και στους τζιχαντιστές της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), στην οποία κυριαρχεί ο συριακός πρώην βραχίονας της αλ Κάιντα, που υποστηρίζονται από οργανώσεις ανταρτών.

Αφού οι αντικυβερνητικές δυνάμεις κατέλαβαν το Χαλέπι, το περασμένο Σάββατο (30.11.2024) έχουν στρέψει πλέον την προσοχή τους στην στρατηγική πόλη της Χάμα, που βρίσκεται στην κεντρική Συρία, που την υπερασπίζονται τα στρατεύματα του Άσαντ.

«Βίαιες συγκρούσεις μαίνονται στο βόρειο τμήμα της επαρχίας Χάμα», ενώ «η ρωσική και η συριακή πολεμική αεροπορία διεξάγουν δεκάδες πλήγματα» εναντίον θέσεων των ανταρτών, επεσήμανε σήμερα (03.12.2024) το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

NEW MAP: Syrian opposition forces advance in Hama after capturing all of Idlib, western Aleppo, and Aleppo city.



Operations forces intensify assaults on the North Hama Front. pic.twitter.com/JSbEQoFw9n