Συρία: Στους δρόμους εκατοντάδες χριστιανοί μετά την πυρπόληση χριστουγεννιάτικου δέντρου

Μεγάλες διαδηλώσεις ξέσπασαν σε χριστιανικές γειτονιές στη Δαμασκό μετά την είδηση ότι ένα χριστουγεννιάτικο έλατο τυλίχθηκε στις φλόγες στην πόλη Χάμα, καθώς οι Χριστιανοί της Συρίας ανησυχούν πως μετά την πτώση του Άσαντ και την επικράτηση των ανταρτών θα καταπατηθούν τα δικαιώματά τους.

«Απαιτούμε τα δικαιώματα των χριστιανών», φώναζαν διαδηλωτές, που έκαναν πορεία σε δρόμους της πρωτεύουσας της Συρίας κατευθυνόμενοι στην έδρα του ορθόδοξου πατριαρχείου, στη συνοικία Μπαμπ Σαρκί.

Βγαίνοντας στους δρόμους αυθόρμητα σε διάφορες συνοικίες, συγκεντρώθηκαν για να εκφράσουν τη δυσφορία και την ανησυχία τους, δυο εβδομάδες και πλέον αφού πήρε την εξουσία συμμαχία ένοπλων οργανώσεων ανατρέποντας τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ο πρώην πρόεδρος αυτοπροβαλλόταν ως εγγυητής των δικαιωμάτων και προστάτης των μειονοτήτων στη χώρα με κατά πλειονότητα σουνιτικό πληθυσμό.

«Κατεβήκαμε στους δρόμους διότι υπάρχει πολύς σεχταρισμός, αδικία σε βάρος των χριστιανών με προκάλυψη πως πρόκειται για ‘μεμονωμένα περιστατικά’», είπε ο Ζορζ στο AFP. «Αν δεν μας αφήσουν να ασκούμε τη χριστιανική πίστη μας στη χώρα μας, όπως γινόταν, τότε δεν έχουμε πλέον θέση εδώ», πρόσθεσε.

Ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους κράταγαν ξύλινους σταυρούς, άλλοι ανέμιζαν τη συριακή σημαία της «ανεξαρτησίας» με τρία αστέρια, που έχουν υιοθετήσει οι νέες de facto αρχές.

Damascus, Syria: Protests spread to Sahnaya where people rally in support of Christians of Suqaylabiyah and against anti-Christian attacks.

