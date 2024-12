Συρία: Συνάντηση Τουρκίας, Ιράν και Ρωσίας – Προελαύνουν οι τζιχαντιστές

Ιράν, Τουρκία και Ρωσία, οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών, δίνουν αύριο Σάββατο (07.12.2024) ραντεβού στην Ντόχα με επίκεντρο τη Συρία, τη στιγμή που προελαύνουν οι τζιχαντιστές.

Η συνομιλίες της τριανδρίας έχει ένα και μοναδικό θέμα στην καυτή ατζέντα: την αστραπιαία προέλαση των τζιχαντιστών στη Συρία, δήλωσε σήμερα τουρκική διπλωματική πηγή.

Σύροι αντάρτες έχουν αποκομίσει τα μεγαλύτερα κέρδη τους στο πεδίο της μάχης από την αρχή του εμφυλίου πολέμου πριν από 13 χρόνια, καταφέροντας συντριπτικό πλήγμα στον πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Έπειτα από χρόνια που οι γραμμές του μετώπου είχαν παγώσει, οι αντάρτες κατέλαβαν την περασμένη εβδομάδα τη μεγάλη πόλη του Χαλεπιού στη βόρεια Συρία και στη συνέχεια προωθήθηκαν νότια μέχρι το κέντρο της Χάμα, καταλαμβάνοντας για πρώτη φορά αυτή τη στρατηγικής σημασίας κεντρική πόλη.

Η Τουρκία, η Ρωσία και το Ιράν διεξάγουν τακτικά συνομιλίες για το μέλλον της Συρίας σ’ ένα τριμερές σχήμα στο πλαίσιο αυτού που είναι γνωστό ως η ειρηνευτική διαδικασία της Αστάνα. Ενώ η Τουρκία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, υποστηρίζει την πολιτική και την ένοπλη αντιπολίτευση, η Ρωσία και το Ιράν υποστηρίζουν τον Άσαντ.

Η πηγή δήλωσε πως οι τρεις υπουργοί αναμένεται να συναντηθούν αύριο, Σάββατο, στο περιθώριο του Φόρουμ της Ντόχα και στο πλαίσιο της διαδικασίας της Αστάνα, αλλά δεν έκανε γνωστές περισσότερες πληροφορίες.

Τη Δευτέρα, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, μιλώντας δίπλα στον ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί μετά τις συνομιλίες τους στην Άγκυρα, δήλωσε πως θα γίνει μια νέα προσπάθεια για την αναβίωση της διαδικασίας της Αστάνα.

Επικεφαλής των ισλαμιστών ανταρτών στη Συρία δήλωσε ότι «στόχος» της επιχείρησής τους, που ξεκίνησε αιφνιδιαστικά την προηγούμενη εβδομάδα, είναι «να ανατρέψουν» το καθεστώς του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Abu Mohammad al-Julani, the leader of Hayat Tahrir al-Sham (HTS), is filmed in Aleppo in eastern Syria following its takeover by Turkish-backed HTS-led factions. pic.twitter.com/8NQsFGVTll