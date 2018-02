Συρία: Τα «γυρίζει» η Τουρκία – «Δεν ξέρουμε αν μας κατέρριψαν το ελικόπτερο η αν έπεσε από βλάβη»

Ο πρωθυπουργός Μπιναλί Γιλντιρίμ διευκρίνισε μιλώντας στην τηλεόραση πως δύο Τούρκοι στρατιώτες σκοτώθηκαν κατά το συμβάν, τόνισε όμως πως το ελικόπτερο συνετρίβη και πως δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποιο στοιχείο που να αποδεικνύει πως υπήρξε «εξωτερική επέμβαση».

Ο στρατός ανακοίνωσε στη συνέχεια πως άλλοι τρεις Τούρκοι στρατιώτες σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν στη σημερινή επιχείρηση κατά της κουρδικής πολιτοφυλακής, σε ένα ξεχωριστό επεισόδιο.

“Ένα από τα ελικόπτερα μας μόλις καταρρίφθηκε. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Βρισκόμαστε σε πόλεμο. Μπορεί να χάσουμε ένα ελικόπτερο, αλλά θα πληρώσουν το τίμημα γι’ αυτό”, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος, μιλώντας σε μέλη του κόμματος του (AKP) στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Τούρκος πρόεδρος, ωστόσο, δεν διευκρίνισε ποιους ακριβώς θεωρεί υπεύθυνους για την κατάρριψη του ελικοπτέρου.

Το δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων Anadolu ανέφερε από την πλευρά του πως το ελικόπτερο καταρρίφθηκε στη μεθοριακή επαρχία Χατάι, στη νότια Τουρκία.

Σύμφωνα με το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων Dogan, καταβάλλονται προσπάθειες να προσεγγιστούν τα συντρίμμια του ελικοπτέρου στον τομέα Κιριχάν.

Η Τουρκία και οι σύμμαχοί της που πολεμούν στο πλευρό των Σύρων ανταρτών εξαπέλυσαν στις 20 Ιανουαρίου την επιχείρηση «Κλάδος ελαίας» εναντίον των Μονάδων Προστασίας του Λαού (YPG), μιας κουρδικής παραστρατιωτικής δύναμης που θεωρείται «τρομοκρατική» από την Άγκυρα αλλά είναι επίσης πολύτιμος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών στη μάχη κατά της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

