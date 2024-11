Συρία: Το Χαλέπι στα χέρια τζιχαντιστών και ανταρτών, στην πιο αιματηρή επίθεση εδώ και χρόνια- Αποσύρεται ο στρατός, ετοιμάζει αντεπίθεση

Τζιχαντιστές και ομάδες ανταρτών στη βόρεια Συρία εξαπέλυσαν τη μεγαλύτερη επίθεσή τους εδώ και χρόνια εναντίον του καθεστώτος του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, καταφέρνοντας μέσα σε μόλις λίγες ημέρες να καταλάβουν «μεγάλο μέρος» στο Χαλέπι.

Την Τετάρτη οι τζιχαντιστές της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), ένας συνασπισμός ομάδων στον οποίο κυριαρχεί το συριακό παρακλάδι της αλ Κάιντα, και αντάρτες που υποστηρίζονται από την Τουρκία επιτέθηκαν σε περιοχές που ελέγχονταν από τον συριακό στρατό στην επαρχία του Χαλεπιού και τη γειτονική επαρχία Ιντλίμπ.

Τρεις ημέρες ήταν αρκετές για να κατακτήσουν δεκάδες χωριά και κυρίως «το μεγαλύτερο μέρος» των συνοικιών του Χαλεπιού, κυβερνητικά κτήρια και φυλακές, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Από τις συγκρούσεις έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 311 άνθρωποι – 183 μαχητές της HTS και των συμμάχων της, 100 στρατιώτες και μέλη φιλοκυβερνητικών ομάδων και 28 άμαχοι-, διευκρίνισε η μη κυβερνητική οργάνωση.

Rebels have broken into and freed all of the Prisoners at the Al-Sabil Temporary Prison in Northwestern Aleppo, most of whom are Women and Political Prisoners of the Assad Regime. pic.twitter.com/b99Xbl5yxN