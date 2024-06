Συρία: Τουλάχιστον 12 νεκροί από επιδρομή του Ισραήλ – «Ήταν φιλοϊρανοί μαχητές»

Τουλάχιστον 12 νεκροί σε αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στη Συρία. Πρόκειται για φιλοϊρανούς μαχητές», σύμφωνα με Μη Κυβερνητική Οργάνωση.

Όπως ανακοίνωσε η ΜΚΟ, σε αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ εναντίον εργοστασίου, σε κοινότητα κοντά στο Χαλέπι στη βόρεια Συρία τα ξημερώματα της Δευτέρας 3 Ιουνίου, σκοτώθηκαν τουλάχιστον δώδεκα μαχητές προσκείμενοι στο Ιράν.

«Τουλάχιστον 12 φιλοϊρανοί μαχητές», τόσο Σύροι όσο και αλλοδαποί, «σκοτώθηκαν σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα», εξήγησε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Στόχος ήταν θέση στην κοινότητα Χαγιάν, βόρεια του Χαλεπιού, όπου ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε εργοστάσιο.

Σύμφωνα με συριακά κρατικά ΜΜΕ που επικαλέστηκαν πηγές τους στις δυνάμεις ασφαλείας, ο βομβαρδισμός του Ισραήλ προκάλεσε «αριθμό θανάτων και υλικές ζημιές».

Στις 29 Μαΐου, το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα στην κεντρική Συρία καθώς και στην παραθαλάσσια πόλη Μπανίγιας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί παιδί και να τραυματιστούν δέκα άμαχοι, σύμφωνα με συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν προχωρήσει σε εκατοντάδες βομβαρδισμούς στη Συρία, στη μεγάλη πλειονότητά τους από τον αέρα, αφότου ξέσπασε το 2011 πόλεμος στη χώρα αυτή, βάζοντας στο στόχαστρο κυρίως εγκαταστάσεις ή μέλη οργανώσεων που πρόσκεινται στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων Ιρανών «συμβούλων» και μονάδων του συριακού στρατού.

