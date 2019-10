Συρία: Τουρκική προπαγάνδα στο Twitter – «Ο στρατός σκότωσε τρομοκράτες, όχι αμάχους»

Είναι χαρακτηριστικό, ότι στην Τουρκία, το πρώτο trend στο Twitter είναι #TurkeyJustKilledTerrorists (η Τουρκία μόλις σκότωσε τρομοκράτες) με αφορμή τον πόλεμο στη Συρία.

Φωτογραφίες Τούρκων στρατιωτών που προστατεύουν γυναίκες και φέρονται τρυφερά σε παιδάκια, έχουν κατακλύσει το Twitter, όπως και αναρτήσεις με θύματα επιθέσεων του PKK. Οι εικόνες συνοδεύονται με το παραπάνω hashtag και σχόλια όπως «η Τουρκία δεν πείραξε ποτέ παιδιά και αμάχους».

