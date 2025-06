Συρία: Τρομοκρατική επίθεση σε ορθόδοξη εκκλησία – Τουλάχιστον 20 νεκροί και 52 τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στην Συρία μετά από τρομοκρατική επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στη Δαμασκό την Κυριακή (22.06.2025).

Η τρομοκρατική επίθεση έγινε στην Ελληνορθόδοξη εκκλησία του Προφήτη Ηλία στην Ντουεϊλάα της Δαμασκού, πρωτεύουσας της Συρίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας άνδρας άνοιξε πυρ μέσα στο ναό και στη συνέχεια ακολούθησε έκρηξη βόμβας, η οποία σκότωσε τουλάχιστον 20 ανθρώπους.

Σκληρά βίντεο δημοσιεύθηκαν στα social video και δείχνουν το μακελειό μέσα στην εκκλησία.

Η έκρηξη στην Ντουεϊλάα, στα περίχωρα της Δαμασκού, σημειώθηκε την ώρα που άνθρωποι προσεύχονταν μέσα στην εκκλησία του Προφήτη Ηλία.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με έδρα τη Βρετανία, αναφέρει ότι τραυματίστηκαν και σκοτώθηκαν 52 άνθρωποι, αλλά ο ακριβής αριθμός δεν είναι σαφής.

Η εκκλησία, που είχε χτιστεί τον 8ο αιώνα και ανακαινίστηκε τον 19ο, υπέστη ζημιές. Ανταποκριτές του ειδησεογραφικού πρακτορείου AFP που βρίσκονταν στο σημείο δήλωσαν ότι η εκκλησία είχε υποστεί ζημιές.

Θρυμματισμένα ξύλα από εξαρτήματα και στασίδια εκτοξεύτηκαν μετά την έκρηξη, εικόνες έπεσαν στο έδαφος ενώ δημιουργήθηκαν και λίμνες αίματος.

#BreakingNews Deadly blast hits Mar Elias Church in Damascus during Sunday prayers—witnesses report casualties, ISIS eyed as culprit. #DamascusAttack #ISIS pic.twitter.com/KC8kx3AIKu — AmericaFirstVoice (@AfFirstVC) June 22, 2025

Syria: About 15 killed and about 25 wounded in a suicide attack apparently carried out by an ISIS operative at the Mar Elias Church in Damascus.



Is this what you expect from the Religion of Peace? pic.twitter.com/E5mzWPuWOW — AbelDebabel (@AbelDebabel5785) June 22, 2025

Ένας αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι ο δράστης μπήκε μέσα και άρχισε να πυροβολεί τους ανθρώπους που ήταν εκεί πριν πυροδοτήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό στο γιλέκο που φορούσε.

An eyewitness recounts details of the Mar Elias Church bombing in Damascus…



One of the survivors said:



“One of the attackers entered the church during prayer, opened fire on the worshippers in cold blood, then shouted ‘Allahu Akbar’ and detonated himself in the middle of… https://t.co/P6yhlFtRPV pic.twitter.com/i65OKNRSI3 — Syrian Coast Monitor (@CoastSyrianMoni) June 22, 2025

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι μεταξύ των θυμάτων ήταν και παιδιά.

Οι δυνάμεις ασφαλείας και οι πρώτες βοήθειες έσπευσαν στην εκκλησία και απομακρύνουν τους τραυματίες και τις σορούς.

There are concerns that HTS security forces may be interfering with the crime scene.

They encircled St. Elias Church shortly after the attack.

We urgently need international investigators on the ground — with the support of Greece and Cyprus — to ensure transparency and justice. pic.twitter.com/H1lN7Y8sZO — Greco-Levantines World Wide (@GrecoLevantines) June 22, 2025

Το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε ότι ο καμικάζι που ανατινάχθηκε στην εκκλησία της Δαμασκού ήταν μέλος της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Έκρηξη αυτοκινήτου

Μετά το μακελειό στην εκκλησία του Προφήτη Ηλία σημειώθηκε και έκρηξη σε σταθμευμένο αυτοκίνητο σε άλλη συνοικία της Δαμασκού.

BREAKING: DDF INTEL REPORT – DAMASCUS BLAST



A car bomb exploded minutes ago in the al-Qadam district of Damascus, Syria — specifically in the Arnous neighborhood.

Initial reports point to a church being targeted, in an attack bearing the hallmark of ISIS.



This is not… pic.twitter.com/E4GXUut9AC — General_QuackerDDF (@CarmeliBarak) June 22, 2025

Ένα αυτοκίνητο – βόμβα εξερράγη πριν από λίγα λεπτά στην περιοχή αλ-Καντάμ της Δαμασκού στη Συρία και συγκεκριμένα στη γειτονιά Αρνούς.