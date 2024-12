Συρία: Τζιχαντιστές επελαύνουν στα νότια της χώρας – Οι ΗΠΑ καλούν τους πολίτες τους να την εγκαταλείψουν

Τζιχαντιστές συνεχίζουν να επελαύνουν στη Συρία, ελέγχοντας – σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν – πλέον και την πόλη Νταράα, από όπου ξεκίνησε η εξέγερση του 2011 κατά του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ. Πρόκειται για την τέταρτη πόλη στρατηγικής σημασίας όπου οι κυβερνητικές δυνάμεις χάνουν τον έλεγχο την τελευταία εβδομάδα.

Σύμφωνα με πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters, οι αντάρτες κατέληξαν σε συμφωνία με τις κυβερνητικές δυνάμεις του Μπασάρ αλ Άσαντ προκειμένου αυτές να αποχωρήσουν, παρέχοντας τους εγγυήσεις για ασφαλή διέλευση προς την πρωτεύουσα Δαμασκό, η οποία απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται αντάρτες που επέβαιναν σε μοτοσικλέτες να γίνονται δεκτοί με επευφημίες και πανηγυρικούς πυροβολισμούς σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Μέχρι στιγμής δεν υπήρχε επίσημη αντίδραση από τον συριακό στρατό ή την κυβέρνηση Άσαντ, ενώ το Reuters υπογραμμίζει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τον ισχυρισμό των ανταρτών.

Η κατάληψη της πόλης Νταράα, της οποίας ο πληθυσμός ξεπερνούσε τις 100.000 πριν από την έναρξη του εμφυλίου πολέμου (2011), είναι υψηλού συμβολισμού αφού θεωρείται λίκνο της εξέγερσης. Είναι η πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, η οποία έχει περισσότερους από ένα εκατομμύριο κατοίκους, στα σύνορα με την Ιορδανία.

❗️🇸🇾⚔️🇸🇾 – In southern Syria, the province of Daraa was taken without the need for a single shot, as Assad’s forces abandoned their positions. Located just 100 km from Damascus, the Syrian capital, this strategic region is now under rebel control.



