Σύροι πρόσφυγες στον Λίβανο επιστρέφουν στη ρημαγμένη χώρα τους για να γλιτώσουν για δεύτερη φορά από πόλεμο

Οι Σύροι πρόσφυγες στον Λίβανο επιστρέφουν στη ρημαγμένη Συρία προκειμένου να γλιτώσουν, για δεύτερη φορά, από τον πόλεμο.

Δέκα χρόνια αφότου έφυγε από το σπίτι του στην εμπόλεμη Συρία, αναζητώντας καταφύγιο στον γειτονικό Λίβανο, ο Άχμαντ Μουστάφα ζει και πάλι τον εφιάλτη της εξορίας – αυτήν τη φορά κάνει την αντίστροφη πορεία, για να σωθεί από τις ισραηλινές βόμβες.

«Πηγαίνουμε από τον έναν πόλεμο στον άλλο» συνόψισε, εμφανώς κουρασμένος, ο 46χρονος άνδρας, αφού πέρασε με τη σύζυγο και τα τρία παιδιά τους τα σύνορα με τη Συρία, στην περιοχή του Κουσέιρ.

Ο Άχμαντ Μουστάφα δεν έχει ξεχάσει την ημέρα που έφυγε από τη γενέτειρά του, τη Ράκα, στη βορειοανατολική Συρία, μία πόλη που το 2013 έπεσε στα χέρια των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους.

«Φύγαμε μόνο με τα ρούχα που φορούσαμε», είπε. «Και τώρα συμβαίνει το ίδιο στον Λίβανο, αναγκαστήκαμε να φύγουμε ενώ έπεφταν βόμβες, για να σώσουμε τη ζωή μας». Η οικογένειες διέμενε στην κοινότητα Ουαζάνι, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.

«Ξαναρχίζουμε από το μηδέν, για άλλη μια φορά» είπε, αφού επιβιβάστηκε σε ένα λεωφορείο που είχε νοικιάσει ένας επιχειρηματίας στη Ράκα.

Ο Μουστάφα ελπίζει ότι η οικογένεια θα μπορέσει να μείνει σε συγγενείς της στην πόλη την οποία εγκατέλειψαν πριν από μια δεκαετία.

Thousands of Syrian refugees in Lebanon have returned to Syria as tensions flare between Israel and Hezbollah in Beirut. The Kurdish-led Autonomous Administration of North and East Syria has opened routes for the returnees, facilitating their safe passage back home. Reporting by… pic.twitter.com/VboS9BPue5

Thousands of Syrian refugees have fled Lebanon and trekked across Syria all the way to the opposition-held north because of the threat of persecution in Assad territory.



They skipped several major cities right across the border, including Homs and Damascus.



Shocking video. pic.twitter.com/wu43Fp71mN