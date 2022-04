Τα 96 της χρόνια κλείνει σήμερα η Βασίλισσα Ελισάβετ και αποφάσισε φέτος για τα γενέθλιά της στο πορτραίτο που δίνεται στην δημοσιότητα να μην πρωταγωνιστεί μόνο η ίδια αλλά και δυο από τα πιο αγαπημένα της πόνι.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε στο Κάστρο του Γουίνδσορ τον περασμένο μήνα και δεξιά και αριστερά της Βασίλισσας βρίσκονται τα δυο αγαπημένα της άλογα, η Bybeck Nightingale και η Bybeck Katie. Στο φόντο είναι μια τεράστια ανθισμένη μανόλια.

Η αγάπη της για τα άλογα πηγαίνει πίσω πολλές δεκαετίες, τουλάχιστον έξι. Τα άλογα που εκτρέφει στους στάβλους της έχουν κερδίσει ουκ ολίγα βραβεία σε σπουδαία τουρνουά ιππασίας εκτός από ένα, αυτό του Derby.

