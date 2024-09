Τα άγνωστα παιδιά του Πούτιν με την αιώνια αγαπημένη του Καμπάεβα: Για πρώτη φορά δημοσιεύονται τα ονόματα και η ζωή τους σε «χρυσό κλουβί»

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν έχει δύο μικρούς γιους που έχει αποκτήσει με την πρώην γυμνάστρια Αλίνα Καμπάεβα, τον Ιβάν και τον Βλαντίμιρ, ισχυρίζεται στην έρευνα του το dossier – center. Τα ονόματα των παιδιών του δίνονται για πρώτη φορά στην δημοσιότητα.

Στην έρευνα αναφέρεται ότι ο πρώτος γιος του Βλαντίμιρ Πούτιν με την Αλίνα Καμπάεβα, ο Ιβάν γεννήθηκε το 2015, ενώ ο Βλαντίμιρ το 2019. Φωτογραφίες τους υπάρχουν, αλλά οι δημοσιογράφοι δεν τις δείχνουν για λόγους δεοντολογίας.

Τα παιδιά ζουν με αλλαγμένα έγγραφα, ταξιδεύουν με ιδιωτικά τζετ και γιοτ που συνδέονται με τον Πούτιν, υπό την προστασία της FSO (Ομοσπονδιακή υπηρεσία προστασίας), δεν εμφανίζονται σε δημόσιους χώρους και ζουν σε προεδρικές κατοικίες, σύμφωνα με την έρευνα.

Πηγή του dossier-center, όπως ισχυρίζεται, είναι άτομο που εργάζεται στην κατοικία του Πούτιν. «Ο ίδιος βλέπει πολύ συχνά τα παιδιά του προέδρου, αν και δεν μιλάει μαζί τους καθημερινά και δέχθηκε να μιλήσει υπό τον όρο της ανωνυμίας», αναφέρεται στην έρευνα. Ο ερευνητής του Μετώπου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (που είχε ιδρύσει ο Αλεξέι Ναβάλνι) Γκεόργκι Αλμπούροφ επιβεβαίωσε τις πληροφορίες του dossier-center, γράφοντας ότι ο ίδιος έκανε μια παρόμοια έρευνα, αλλά δεν πρόφθασε την δημοσιεύσει.

The Dossier Center investigative outlet released an investigation that sheds light on the life of the two alleged young sons, Ivan putin and Vladimir putin Jr of the Russian dictator and Alina Kabaeva, a decorated Russian gymnast turned longtime presidential partner.



