Τα είπαν στο τηλέφωνο Τραμπ με Ερντογάν – Απίστευτο παζάρι για τη Συρία

Ξανά μέσω twitter ο Τραμπ αποκάλυψε το περιεχόμενο της συνομιλίας που είχε με τον Ερντογάν, λέγοντας ότι συζήτησαν τις εξελίξεις, που… βρισκόμαστε όπως αναφέρει, κάνοντας λόγω και για τις επιτυχίες κατά του ISIS τον τελευταίο καιρό, αλλά και για την ζώνη ασφαλείας των 30 και κάτι μιλίων…

Εδώ κάπου ξεκινούν και τα… δύσκολα για τον Ερντογάν καθώς αλλιώς θεωρεί τη ζώνη ασφαλείας η κάθε χώρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως προτίμησε αυτή τη φορά να μην μιλήσει για οικονομικό πόλεμο κατά της Τουρκίας, αλλά για τις προοπτικές που ανοίγει μια οικονομική συνεργασία.

Spoke w/ President Erdogan of Turkey to advise where we stand on all matters including our last two weeks of success in fighting the remnants of ISIS, and 20 mile safe zone. Also spoke about economic development between the U.S. & Turkey – great potential to substantially expand!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 Ιανουαρίου 2019