Τα παραλειπόμενα των πυροβολισμών στο Χίλτον: Ο τύπος που συνέχιζε να τρώει ατάραχος και τα μπουκάλια κρασί που έκαναν «φτερά»

Τα viral βίντεο από την αντίδραση των παρευρισκόμενων μετά τους πυροβολισμούς
Χρύσα Πανούση

Οι πυροβολισμοί… πυροβολισμοί, το φαΐ… φαΐ και το αλκοόλ… αλκοόλ. Ενώ η αίθουσα του Χίλτον είχε αδειάσει από κόσμο μετά το σοβαρό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών με τον Ντόναλντ Τραμπ, κάποιοι από τους παρευρισκόμενους δεν αγχώθηκαν και συνέχισαν να απολαμβάνουν το φαγητό τους ή να αρπάζουν μπουκάλια αλκοόλ από τα τραπέζια.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν το βράδυ του Σαββάτου (25.04.2026), ώρα Ουάσινγκτον, όταν ο δάσκαλος Κόουλ Άλεν όρμησε με όπλα και μαχαίρια κατά αστυνομικών, μία «ανάσα» μακριά από τον Ντόναλντ Τραμπ. Όπως είναι λογικό, στο σημείο επικράτησε πανικός με πράκτορες των Secret Service να απομακρύνουν τον Αμερικανό πρόεδρο και να ακινητοποιούν τον 31χρονο.

Αφού ο 31χρονος μεταφέρθηκε στο τμήμα, οι ανταποκριτές και οι αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης εγκατέλειψαν το Χίλτον και κάποιοι από τους δημοσιογράφους παρέμειναν στην αίθουσα, καλύπτοντας το ρεπορτάζ. Ανάμεσα σε αυτούς και ένας κύριος που φάνηκε να κάθεται μόνος του, απολαμβάνοντας το γεύμα του.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε, φαίνεται ο άνδρας να κάθεται στο τραπέζι, ανάμεσα σε αναποδογυρισμένες καρέκλες, πεταμένα ποτήρια και αστυνομικούς που προσέχουν την αίθουσα.

Κοιτώντας «χαμένος» δεξιά και αριστερά, και εντελώς μόνος του, παρακολουθεί το τι συμβαίνει και ταυτόχρονα τσιμπολογά από το πιάτο του.

Άλλωστε η ζωή συνεχίζεται…

«Τίποτα δεν σταματά αυτόν τον άνδρα να τελειώσει το πιάτο του», έγραψαν χρήστες στα social media, με το βίντεο να γίνεται viral μέσα σε μια στιγμή.

Άδειασαν τα τραπέζια από σαμπάνιες

Ακόμη ένα βίντεο από το Χίλτον έκανε τον γύρο του διαδικτύου, δείχνοντας αυτή τη φορά δημοσιογράφους να μαζεύουν τα πράγματά τους -και όχι μόνο- από τα τραπέζια.

Στα πλάνα φαίνονται δημοσιογράφοι, μετά τους πυροβολισμούς, να τραβούν φωτογραφίες σηκώνοντας ψηλά τα μπουκάλια σαμπάνιας.

Η αίθουσα θυμίζει «βομβαρδισμένο τοπίο» αλλά η selfie πρέπει να τραβηχτεί.

Εντύπωση προκαλεί και μία συγκεκριμένη παρευρισκόμενη που δεν σηκώνει ένα αλλά δύο μπουκάλια αλκοόλ, προτού φύγει και εκείνη από την αίθουσα.

Η «προφητική» πρόβλεψη της Καρολάιν Λέβιτ στο δείπνο των ανταποκριτών - «Θα πέσουν πυροβολισμοί»
«Θα είναι αστεία, θα είναι διασκεδαστική, θα υπάρξουν μερικοί πυροβολισμοί που θα πέσουν απόψε στο δωμάτιο» είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου λίγη ώρα πριν την επίθεση
Οι αντιδράσεις των ξένων ηγετών για τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου - «Πλήρης υποστήριξη» στον Τραμπ
«Κάθε επίθεση εναντίον των δημοκρατικών θεσμών ή εναντίον της ελευθερίας του Τύπου πρέπει να καταδικάζεται με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα», δήλωσε ο Στάρμερ
