Κόουλ Άλεν: Όσα ξέρουμε για τον δράστη των πυροβολισμών – Δάσκαλος της χρονιάς, λάτρης των videogames και Δημοκρατικός

Ως δάσκαλος της χρονιάς είχε βραβευτεί ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν, ο δράστης των πυροβολισμών που σκόρπισε τον τρόμο στο Χίλτον, κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών με τον Ντόναλντ Τραμπ και την σύζυγό του Μελάνια.

Αν και ένθερμος υποστηρικτής της Κάμαλα Χάρις, κανείς δεν περίμενε πως ο Κόουλ Άλεν θα αρπάξει όπλα και μαχαίρια και θα ξεκινήσεις τους πυροβολισμούς στο γνωστό ξενοδοχείο, σε απόσταση «αναπνοής» από τον Ντόναλντ Τραμπ και άλλους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγες ώρες μετά τους πυροβολισμούς, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε φωτογραφίες του 31χρονου στα social media, στις οποίες φαίνεται ημίγυμνος και ξαπλωμένος στο έδαφος να φορά χειροπέδες.

Η ταυτοποίηση του ήρθε άμεσα, προκαλώντας περισσότερα ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας που πάρθηκαν από την Secret Service, το βράδυ του Σαββάτου (ώρα Ουάσινγκτον), καθώς ο δράστης εισέβαλε ανενόχλητος στο ξενοδοχείο και με πλήθος όπλων, παρά την παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στο σημείο.

The suspected shooter at the White House Correspondents’ Dinner incident has reportedly been identified as 31-year-old Cole Allen of Torrance, California. pic.twitter.com/1jxmJkBfFt — Breaking911 (@Breaking911) April 26, 2026

Πρόκειται λοιπόν για τον 31χρονο Κόουλ Τόμας Άλεν, δάσκαλο στην Καλιφόρνια και δημιουργό videogames.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 31χρονος, τον Δεκέμβριο 2024 είχε βγει «Δάσκαλος του Μήνα» από το γραφείο στο Τόρανς της C2 Education, μιας ιδιωτικής υπηρεσίας προετοιμασίας μαθητών για το πανεπιστήμιο που λειτουργεί σε όλες τις ΗΠΑ.

Ένα προφίλ στο LinkedIn με το όνομα του υπόπτου τον περιγράφει ως «πτυχιούχο μηχανολόγο και επιστήμονα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, εμπειρικό ανεξάρτητο δημιουργό ηλεκτρονικών παιγνιδιών, εκ γενετής δάσκαλο».

Το 2017 έλαβε έναν προπτυχιακό τίτλο σπουδών (bachelor) στη μηχανολογία από το California Institute of Technology (Caltech) και το 2025 πτυχίο στην επιστήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια (California State University) στο Ντομίνγκες Χιλς, σύμφωνα με το προφίλ. Το Caltech αναφέρει σε δήλωση που εξέδωσε ότι ένα πρόσωπο με αυτό το όνομα αποφοίτησε το 2017.

Σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία, στο προφίλ φαίνεται ότι έχει εργασθεί τα αρκετά τελευταία χρόνια ως δάσκαλος μερικής απασχόλησης για τη C2 Education και ως αυτοαπασχολούμενος δημιουργός ηλεκτρονικών παιγνιδιών. Είχε προηγουμένως εργασθεί ως μηχανολόγος για μια εταιρεία με την ονομασία IJK Controls στη Νότια Πασαντίνα και για ένα χρόνο πριν απ’ αυτό ως μέλος του διδακτικού προσωπικού στο Caltech.

Στο προφίλ περιλαμβάνεται επίσης άρθρο τοπικής εφημερίδας «για ένα διαγωνισμό ρομποτικής που κέρδισε η ομάδα μου» το 2016 στο Caltech.

Κάτω από τη ρουμπρίκα «Σκοποί που υποστηρίζω» στο προφίλ του, αναφέρει μόνο «Επιστήμη και Τεχνολογία».

O momento da captura de Cole Allen, o atirador que hoje atacou o jantar para jornalistas onde estavam Trump e JD Vance. Um agente de segurança foi atingido, mas está fora de perigo. O atirador, de 31 anos, é professor na Califórnia e estava hospedado no hotel do evento.… pic.twitter.com/BONWT7i1mL — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) April 26, 2026

Τα πρώτα του λόγια

Μετά την σύλληψή του, ο δράστης φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς πως στόχευε αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο 31χρονος αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα ενώπιον της δικαιοσύνης.

Σε βάρος του θα απαγγελθούν, σε πρώτη φάση, δύο κατηγορίες: χρήση πυροβόλου όπλου σε βίαιο έγκλημα και επίθεση σε ομοσπονδιακό πράκτορα με επικίνδυνο όπλο, σύμφωνα με την εισαγγελέα της Ουάσινγκτον, Τζανίν Πίρο.

Υπενθυμίζεται πως ο δράστης τραυμάτισε –ελαφρά- έναν αστυνομικό ο οποίος έχει πάρει ήδη εξιτήριο από το νοσοκομείο, καθώς η σφαίρα τον πέτυχε στο αλεξίσφαιρο.

Μεγάλη αστυνομική δύναμη έκανε έφοδο στο σπίτι του, λίγες ώρες μετά τη σύλληψη, σε μία προσπάθεια να βρεθούν στοιχεία για τα κίνητρα του δράστη, τα οποία ακόμη παραμένουν άγνωστα.

Τα κενά στα μέτρα ασφαλείας

Ήταν λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ του Σαββάτου, όταν ακούστηκαν 8 πυροβολισμοί, έξω από την αίθουσα όπου δειπνούσαν οι ανταποκριτές με τον Ντόναλντ Τραμπ, την Μελάνια Τραμπ και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους.

Πράκτορες των Secret Service έσπευσαν πάνω στον Αμερικανό πρόεδρο, απομακρύνοντάς τον από το σημείο.

Όσο ο Ντόναλντ Τραμπ απομακρυνόταν με ασφάλεια από την αίθουσα, έξω από αυτήν, οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να συλλάβουν τον δράστη.

Ο 31χρονος, κουβαλώντας μαχαίρια και όπλα, όρμησε πάνω στους πράκτορες και ξεκίνησε να πυροβολεί πρωτού ακινητοποιηθεί και συλληφθεί.

Το γεγονός πως ο δράστης κατάφερε να περάσει με άνεση ανάμεσα από τους αστυνομικούς, δημιουργεί αρκετά ερωτήματα σχετικά με μέτρα ασφαλείας που πάρθηκαν για το επίσημο δείπνο.

Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρέθηκαν για ακόμη μία φορά οι πράκτορες των Secret Service μιας και αυτή ήταν η 3η φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται εν μέσω πυροβολισμών.

Δημοσιογράφοι που μίλησαν για τους πυροβολισμούς κατήγγειλαν ελλιπή μέτρα ασφαλείας.

El Servicio Secreto detiene a Cole Allen, ingeniero mecánico y profesor de California, responsable del cuarto intento de asesinato contra Donald Trump durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. pic.twitter.com/8FuyAIhoEz — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) April 26, 2026

Δημοσιογράφος του BBC ανέφερε πως αν και οι δρόμοι γύρω από το ξενοδοχείο είχαν αποκλειστεί, εντός του Χίλτον οι έλεγχοι ήταν τελείως τυπικοί.

Κατήγγειλε πως ο αστυνομικός που τον έλεγξε δεν έδωσε μεγάλη προσοχή στην ταυτότητά του ενώ δεν εξέτασαν καν τα προσωπικά του αντικείμενα και αρκέστηκαν στον ανιχνευτή μετάλλων.

Ο 31χρονος φέρεται πως έμενε το τελευταίο διάστημα στο ξενοδοχείο, ξεγελώντας με αυτόν τον τρόπο τους αστυνομικούς.

Οι αρχές έχουν αποκλείσει το δωμάτιο στο οποίο έμενε, και το «χτενίζουν» προσεκτικά, προσπαθώντας να βρουν περισσότερα στοιχεία.