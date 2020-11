Τα βραβεία 2020 International Photography Awards (pics)

Πάνω από 13.000 φωτογραφίες έστειλαν φωτογράφοι από όλον τον κόσμο για τα βραβεία 2020 International Photography Awards.

Οι κριτές για τα τα βραβεία 2020 International Photography Awards είχαν δύσκολο έργο για να επιλέξουν τους νικητές σε κάθε μία από τις 13 κατηγορίες.

«Σε αυτούς τους άνευ προηγουμένου καιρούς, οι φωτογραφίες που υποβλήθηκαν φέτος αντικατοπτρίζουν κάποιες από τις μεγαλύτερες προκλήσεις με τις οποίες έχει έρθει αντιμέτωπη η γενιά μας – να μην αναφέρουμε αυτές τις φωτογραφίες που καταπιάνονται με έναν ιό ο οποίος, για πρώτη φορά, είναι ένα γεγονός που έχει επηρεάσει με κάποιον τρόπο κάθε άνθρωπο στη Γη» σχολίασε ο ιδρυτής και πρόεδρος της IPA, Hossein Farmani.

«Βλέπουμε τη φωτογραφική τέχνη στα καλύτερά της – με τον φωτογραφικό φακό είτε να καλύπτει την πανδημία είτε εξεγέρσεις του κόσμου ενάντια στην αδικία, και οι εικόνες που αιχμαλώτισε να κόβουν την ανάσα. Άνετα μπορώ να πω ότι αυτές είναι οι καλύτερες φωτογραφίες που έχω δει τις τελευταίες δεκαετίες» πρόσθεσε, σύμφωνα με το Colossal.

Το ΑΠΕ παρουσιάζει μια επιλογή από τα φετινά βραβεία.

Στην κατηγορία «Professional People & Newborn/Baby Category» την πρώτη θέση πήρε η φωτογραφία «Hands» της Corneli Fleur: το χέρι του πατέρα στηρίζει, το χέρι της μάνας οδηγεί το μωρό, το χέρι της αδελφούλας καλωσορίζει τον νεογέννητο αδελφό της, το χέρι ενός μωρού κάνει να πιάσει τη ζωή.

Η φωτογραφία «Pro Democracy Demonstrations, Hong Kong: The Revolution Of Our Time» του Kiran Ridley κέρδισε την πρώτη θέση στην κατηγορία «Professional Editorial/Press & General News Category». Στις 9 Ιουνίου του 2019 περίπου ένα εκατομμύριο κόσμος κατέβηκε στους δρόμους του Χονγκ Κονγκ για να διαμαρτυρηθεί κατά του προτεινόμενου νομοσχεδίου για έκδοση υπόπτων στην Κίνα ώστε να δικαστούν από τα εκεί δικαστήρια.

Ο Muntaka Chasant ήταν ο νικητής στην κατηγορία «Professional Editorial/Press & Environmental Category» με τη φωτογραφία «Plastic Crisis: Men On The Front Lines». Οι φτωχοί της Άκρα (πρωτεύουσας της Γκάνας) ρισκάρουν τη σωματική τους ακεραιότητα ή και τη ζωή τους, κολυμπώντας στη Λίμνη Κόρλε για να μαζέψουν ανακυκλώσιμα πλαστικά που, όταν βρέχει, μέσω των καναλιών της πόλης καταλήγουν στο ιδιαίτερα μολυσμένο νερό.

Στην κατηγορία «Professional Nature & Animals/Pets Category» επικράτησε ο Claudio Piccoli με τη φωτογραφία «Best Friends». «Σε δύο από τα σκυλιά μου (ράτσας Border Collies), που κάθε μέρα με διδάσκουν πώς να είμαι ευτυχισμένος με όχι σπουδαία πράγματα, αρέσει να τρέχουν. Για να τραβήξω αυτή τη φωτογραφία, τα έβαλα να τρέξουν μαζί από διαφορετικό σημείο εκκίνησης το καθένα ώστε το πιο γρήγορο να προφτάσει το πιο αργό ακριβώς στο κούτσουρο» εξομολογήθηκε ο Piccoli.

Στην Άπω Ανατολή, στα μάτια όλων η φιγούρα του πατέρα είναι σοβαρή κι αγέλαστη. Μόνον την ημέρα του γάμου της κόρης του βλέπει κανείς να εκδηλώνεται η τρυφερότητά του για τα παιδιά του. Με τη φωτογραφία «Time Of Departure», ο Yo-wei Chen κατέλαβε την πρώτη θέση στην κατηγορία «Professional Event/Wedding Category».

